Con la decisión tomada de recurrir al concurso preventivo de acreedores para sortear su crisis financiera, Bodega Norton dará un paso necesario antes de que la Justicia actúe. Y con ese fin ya convocó a una Asamblea de accionistas en los próximos días.
En medio de la crisis, bodega Norton busca aval de sus accionistas para el concurso de acreedores
Para eso los convocó a asamblea el 19 de noviembre, que también tratará los cambios en el directorio. Los proveedores de bodega Norton en medio de la crisis
Será el 19 de noviembre por la mañana en un estudio notarial de Ciudad. El propósito: ratificar el nuevo rumbo. Y también terminar de formalizar la salida de algunos directivos y el nombramiento de sus sucesores.
De hecho, el orden del día de la asamblea tiene como primer punto lograr el consenso necesario para la apertura del concurso. Y acto seguido,el tratamiento de las renuncias que alcanzan al directorio y la sindicatura de la bodega de Luján.
El eje principal pasa por regularizar un pasivo de más de U$S 30 millones, a partir una importante cantidad de cheques rechazados que descorrió el velo de una seria crisis. Y de la merma en las ventas a la que también desde la firma atribuyen la situación, que el establecimiento vitivinícola fundado en 1895 por el inglés Edmond Norton busca superar.
La crisis y el concurso como salvavidas
Según datos del Banco Central, Norton acumula 108 cheques rechazados por un monto de $1.440 millones, aunque una parte de ellos ya fue cancelada.
El contexto también se dio por algunas internas familiares que enfrentaron al ahora ex presidente del la bodega, Michael Halstrick, y su media hermana Diana Langes, agravado por algunos desmanejos financieros. Un ambiente agitado que desembocó en la salida de Halstrick, ahora abocado a su propio emprendimiento vitivinícola, también en Luján.
Al lugar de Halstrick lo ocupa ahora su sobrino Joaquín Fernández de Córdova Hohenlohe Langes-Swarovski. Y en reemplazo de Rafael García, asumió como CEO Tomás Lange, quien el viernes tuvo que comunicar al personal y proveedores la novedad del concurso, que recayó en el Primer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza.
Respecto al pedido de apertura del concurso preventivo de acreedores, a través de un comunicado Lange señaló que "la decisión se tomó para asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación” de la bodega.
En tanto, proveedores-acreedores que ya son parte de la lista de damnificados adoptan sus propias estrategias para surfear el momento. Algunos con pagos pendientes de entre $10 millones y $15 millones, ponen condiciones para blindarse.
"Teníamos una deuda de dos meses que se saldó en parte, y nos pidieron más insumos. Les respondimos que debía ser pago sólo de contado, pero no volvieron a llamarnos", señaló el responsable comercial de una de las firmas afectadas.
Por qué es importante la asamblea de accionistas de Norton
La Asamblea General Extraordinaria de accionistas está prevista para el miércoles 19 de noviembre, en dos turnos. La primera convocatoria, a las 9.30 en Emilio Civit 484, de Ciudad, será para ratificar el inicio del concurso preventivo.
El expediente de Norton S.A. Recayó en el 1er Juzgado Concursal de la 1era Circunscripción. Y, tal como lo establece el artículo 6 de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras requiere ratificación "de personas de existencia ideal, privadas y públicas" para su apertura e inicio del proceso.
Dos horas más tarde, a las 11,30, será el turno de la segunda asamblea. En este caso, destinada a tratar y aprobar las renuncias del directorio y la sindicatura, y al mismo tiempo, hacer lo propio con los reemplazantes.