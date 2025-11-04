El pronóstico del tiempo-elaborado por Contingencias Climáticas- confirmó la llegada de varios días inestables en Mendoza, con lluvias, descenso de la temperatura y la posibilidad de tormentas fuertes con granizo. El ingreso de un frente frío del sur marcará el cambio de las condiciones durante la semana.
El pronóstico del tiempo adelantó un cambio brusco de cambio de la temperatura, lluvias y granizo
Este miércoles se espera que baje la temperatura, de acuerdo al informe del pronóstico. El día más inestable será el jueves
Miércoles 5 de noviembre
La jornada se presentará mayormente nublada, con descenso de la temperatura y algunas precipitaciones. Se esperan vientos moderados del sector sur e inestabilidad en zona cordillerana. La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 11°C.
Jueves 6 de noviembre
Será el día más inestable de la semana. Se prevén tormentas, lluvias intensas y posibilidad de granizo, con vientos algo fuertes del sur. También se esperan nevadas en cordillera. La temperatura se mantendrá sin grandes cambios: máxima de 24°C y mínima de 10°C.
Cómo sigue el pronóstico del tiempo en Mendoza
Viernes 7 de noviembre
El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá levemente. Podrían registrarse lluvias hacia la noche y precipitaciones en alta montaña. Máxima de 22°C y mínima de 8°C.
Sábado 8 de noviembre
El fin de semana comenzará con mejora parcial del tiempo y un leve ascenso térmico. Sin embargo, se mantendrá la inestabilidad hacia la noche. Máxima de 24°C y mínima de 8°C.
Domingo 9 de noviembre
El cierre del fin de semana traerá ascenso de la temperatura y tormentas aisladas hacia la noche, con vientos moderados del sur. Máxima de 26°C y mínima de 10°C.