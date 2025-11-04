El pronóstico del tiempo adelantó un cambio brusco de cambio de la temperatura, lluvias y granizo

Jueves 6 de noviembre

Será el día más inestable de la semana. Se prevén tormentas, lluvias intensas y posibilidad de granizo, con vientos algo fuertes del sur. También se esperan nevadas en cordillera. La temperatura se mantendrá sin grandes cambios: máxima de 24°C y mínima de 10°C.

granizo.jpg El pronóstico también advirtió sobre la posible caída de granizo. Archivo

Cómo sigue el pronóstico del tiempo en Mendoza

Viernes 7 de noviembre

El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá levemente. Podrían registrarse lluvias hacia la noche y precipitaciones en alta montaña. Máxima de 22°C y mínima de 8°C.

Sábado 8 de noviembre

El fin de semana comenzará con mejora parcial del tiempo y un leve ascenso térmico. Sin embargo, se mantendrá la inestabilidad hacia la noche. Máxima de 24°C y mínima de 8°C.

Domingo 9 de noviembre

El cierre del fin de semana traerá ascenso de la temperatura y tormentas aisladas hacia la noche, con vientos moderados del sur. Máxima de 26°C y mínima de 10°C.