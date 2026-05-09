El viento sur dejó 63 árboles caídos y otros daños importantes en Mendoza

Los daños que dejó el viento sur en Mendoza

Embed - Llegada del viento Sur en Maipú

Según el reporte oficial difundido por Defensa Civil, entre las 20.20 del viernes y las 23.59 se contabilizaron 102 incidentes por el viento proveniente del Sur en distintos puntos de la provincia.

Guaymallén fue el departamento más afectado, con 28 situaciones de riesgo: 20 árboles caídos, 7 postes derribados y un cable cortado.

Le siguieron San Martín, con 13 eventos, y Maipú y Luján de Cuyo, ambos con 8 reportes. En San Martín se registraron 9 árboles caídos, dos cables cortados y dos voladuras de techo.

En Junín se cayeron 13 árboles y/o ramas, hubo un accidente de tránsito y dos postes derribados.

En tanto, Las Heras y Godoy Cruz reportaron 7 intervenciones cada uno. También hubo incidentes menores en Capital, Lavalle y Rivadavia.

En total, Defensa Civil informó la caída de al menos 63 árboles en distintos departamentos mendocinos, además de ramas, postes y cables afectados por las ráfagas.

Desde el organismo indicaron que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

Embed - Un árbol caído en Guaymallén

El drama de los árboles secos y en mal estado en Mendoza

Desde el miércoles, cuando debido al viento Zonda que afectó a la provincia un joven de 23 años falleció por la caída de un álamo seco en la calle Olascoaga de Las Heras, se volvió a poner en agenda el interminable problema que generan los ejemplares dañados y secos. De hecho, en los últimos 8 meses se han producido en la provincia 3 muertes, mientras que 4 personas resultaron heridas por este tipo de incidentes.

Lo ocurrido en la noche del viernes y madrugada del sábado lo confirma: 63 árboles caídos en total en Mendoza, que representan 63 situaciones que podrían haber terminado en tragedia.

¿Por qué no se erradican los árboles secos?, esta fue la pregunta que Diario UNO realizó al presidente del Consejo de Defensa del Arbolado Público, el ingeniero agrónomo Sergio Carrieri. Según el especialista, no hay un motivo para que esto no se haga, solo la falta de decisión de los municipios, que pueden avanzar sin ningún tipo de trabas en llevar adelante este proceso.

En Mendoza, según el censo de arbolado público que se realizó en 2022, hay más de 33.000 árboles en mal estado. Carrieri aconsejó que se los erradique de inmediato y se los reemplace por otras especies.

Embed - Escasa visibilidad por el viento en el Acceso Sur

Cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo en la provincia indicó que este sábado amaneció con abundante nubosidad en sectores del Este provincial, Gran Mendoza, Valle de Uco y parte de la zona Sur.

Además, durante la madrugada se registraron precipitaciones muy débiles y agua nieve en precordillera debido al marcado descenso de la temperatura.

Las condiciones comenzarán a mejorar desde las 14, cuando la nubosidad empiece a disiparse. Hacia la tarde y la noche se espera cielo mayormente despejado.

La máxima prevista para este sábado será de 12ºC en el llano provincial, mientras que las mínimas oscilarán entre los -2° en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y los 2° en el resto de Mendoza.

Para el domingo se anticipa una leve mejora en el tiempo, con máximas de entre 16° y 17°, cielo despejado y viento débil del norte.