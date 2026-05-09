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Ni en la heladera ni en una bolsa: este es el lugar correcto para guardar limones y que conserven su sabor por meses

Si compraste limones en cantidad o tenés un limonero que te dio mucha fruta esta temporada, tenés que saber cómo guardarlos de manera perfecta

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Esta es la forma correcta de guardar los limones por más tiempo. Foto: Pexels

Esta es la forma correcta de guardar los limones por más tiempo. Foto: Pexels

El almacenamiento de los limones suele ser objeto de malentendidos que derivan en el desperdicio de dicha fruta. El manejo inadecuado de este cítrico suele reducir drásticamente su vida útil, transformando una fruta jugosa en una pieza seca y endurecida en cuestión de días, más todavía si se guardan en la heladera o en una bolsa.

Cuál es el mejor lugar para guardar los limones y que conserven su sabor y forma por más tiempo

La mayoría de los hogares caen en dos prácticas habituales que, aunque parezcan lógicas, atentan contra la frescura del limón. Por un lado, existe la tendencia de guardar las frutas en la heladera por simple inercia, sin considerar que el ambiente frío y húmedo puede acelerar ciertos procesos de deterioro si no se controla adecuadamente.

Por otro lado, es común dejarlos dentro de bolsas de plástico en cualquier rincón de la cocina. Este hábito atrapa la humedad y el etileno, lo que favorece la aparición de moho y acelera la descomposición del limón.

Cuando el almacenamiento falla, los síntomas son evidentes: la piel del limón comienza a volverse más fina y quebradiza, el tamaño del fruto se reduce debido a la deshidratación y la pulpa pierde su capacidad de generar jugo.

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Aprend&eacute; a guardar tus limones. Foto: Pexels

Aprendé a guardar tus limones. Foto: Pexels

En consecuencia, para preservar la calidad del limón durante meses, la clave reside en cumplir con tres requisitos innegociables:

  • Baja luz: la exposición directa a la luz solar acelera la maduración y la pérdida de vitaminas.
  • Ausencia de humedad y calor: las fuentes de calor, como estar cerca del horno, evaporan el agua interna de la fruta.
  • Aislamiento individual: un punto crítico es evitar que los limones entren en contacto físico entre sí. El roce entre las piezas facilita la propagación de hongos: si uno comienza a dañarse, contagiará rápidamente al resto.
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Este es el truco ideal para conservar los limones frescos por meses. Foto: Pexels

Este es el truco ideal para conservar los limones frescos por meses. Foto: Pexels

En este sentido, debemos guardar cualquier lugar de la cocina o del hogar en donde esté oscuro y lejos del calor, al mismo tiempo que será clave almacenar los limones separados. De esta forma, cada cítrico llegará a la mesa en su punto óptimo de frescura, evitaremos que la piel se encoja y preservaremos esa jugosidad tan buscada por meses.

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