Nuevo desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para determinar el valor de X en 500X + 100 = 1.600 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número:

suma, pasa restando.

resta, pasa sumando.

divide, pasa multiplicando.

multiplica, pasa dividiendo.

es potencia, pasa a raíz.

es raíz, pasa a potencia.

Paso 1 (La suma pasa a resta): El +100 se mueve al lado derecho del = como -100.

500X + 100 = 1.600

500X = 1.600 - 100

Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 500 que está multiplicando a la X (si no hay ningún signo matemático se considera multiplicación) se mueve al lado derecho del = dividiendo.

X = 1500 ÷ 500

Paso 3, resultado final:

X = 3

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Obtener el resultado en esta clase de desafío matemático hace que las personas que se animan a este tipo de "estimulación cognitiva" (lectura, resolución de problemas, aprendizaje de idiomas o música) desarrollen una red neuronal más densa y eficiente. Esto crea una "reserva" que permite al cerebro seguir funcionando correctamente a pesar de que existan daños físicos con el paso del tiempo. Así lo sostiene un estudio en neurociencia del Dr. Yaakov Stern (Universidad de Columbia): "Cognitive reserve" (publicado en Neuropsychologia).

Cerebro Animate a un desafío matemático. Tu cerebro te lo agradecerá. Imagen generada con IA.

Encontrar la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.