Solucionar el desafío matemático (60 x 3 + 20) ÷ (10 + 10) es una forma de que tu cabeza funcione mejor. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, son útiles para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (60 x 3 + 20) ÷ (10 + 10)?
Nuevo desafío matemático para ejercitar tu cerebro y mejorar tu rapidez mental. Si se aplica la ley PEMDAS llegarás al resultado correcto
Son muchas las personas que tienen dificultades para resolver este desafío matemático (y más todavía si deben hacerlo en menos de 10 segundos). Es más, existen algunos que, incluso con estudios superiores o universitarios, no logran resolver el ejercicio de manera correcta.
Un nuevo desafío matemático que pone el énfasis en la importancia de aplicar la jerarquía correcta en la resolución de cálculos combinados. Es más, se pueden solucionar en menos de 10 segundos si ponés a funcionar 100% tu cerebro.
La regla que sí o sí debe usarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.
- En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Siempre hay que respetar este orden para llegar al resultado correcto, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (60 x 3 + 20) ÷ (10 + 10)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones que están entre los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.
a) (60 x 3 + 20) ÷ (10 + 10)
b) (180 + 20) ÷ (20)
Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.
c) 200 ÷ 20
d) Resultado final: 10
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Llegar al resultado correcto en este desafío matemático sin ayuda de la IA y poniendo tus neuronas en marcha mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Resolver este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.