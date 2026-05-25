Aumentan las enfermedades respiratorias en niños y el Hospital Español tiene el 98% de camas ocupadas

Además de la cantidad de consultas, uno de los datos que más preocupa es el nivel de ocupación en internación pediátrica. Actualmente, el Hospital Español tiene el 98% de sus camas ocupadas y el 70% de los chicos internados está atravesando enfermedades respiratorias.

Solo entre las 21 del jueves y las 7 de la mañana del viernes, se internaron ocho niños y niñas con cuadros respiratorios que necesitaron seguimiento médico.

Femenía explicó que este año predomina claramente la gripe por influenza A, aunque también se están viendo bronquiolitis y neumonías. A diferencia de otros inviernos, todavía no hubo una circulación tan fuerte del virus sincicial respiratorio.

La situación preocupa porque, según advirtió el médico, el pico de enfermedades respiratorias todavía no llegó. Generalmente, los momentos más críticos se dan entre junio y julio, cuando las temperaturas bajan más y aumentan los contagios en escuelas, jardines maternales y guarderías.

El tema de la poca rotación de camas tiene que ver con los criterios de externación que explicó Femenía. El especialista dijo que a los bebés, niños y niñas recién se les da el alta cuando dejan de tener fiebre, ya no necesitan oxígeno y pueden volver a comer y dormir normalmente. Por eso, muchas veces las camas permanecen ocupadas entre tres y cuatro días, e incluso más tiempo en los cuadros más complejos.

Más pediatras y menos tiempo de espera

En medio de la alta demanda, desde el Hospital Español remarcaron que la situación de la guardia cambió mucho respecto de años anteriores, cuando la crisis de pediatras obligaba incluso a cerrar la atención nocturna por falta de profesionales.

Actualmente, la guardia infantil cuenta con cuatro pediatras atendiendo de manera simultánea, algo que permitió reducir considerablemente los tiempos de espera.

“Casi nadie espera más de 15 minutos”, señaló Femenía. Parte de esa organización se sostiene con un sistema de triage que clasifica a los pacientes según la gravedad del cuadro.

Los casos identificados con código rojo ingresan de inmediato, mientras que los naranjas también reciben atención prioritaria. En cambio, los pacientes clasificados con código verde pueden esperar un poco más y los azules corresponden a situaciones leves que podrían resolverse en centros de menor complejidad sin necesidad de acudir al hospital.

Aun así, el movimiento en las guardias no afloja y todo indica que las próximas semanas serán todavía más exigentes para el sistema pediátrico.