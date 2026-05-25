Calentar leche con una cucharada de vinagre: para qué se usa este truco y cómo hacerlo

Se usa mucho en conservas vegetales de alimentos con un pH ideal para las toxinas y se usa mucho también en alimentos con almidon que rquieren de una buena coccion, como las papasl las pastas y el arroz.

Vinagre manzana Existen distintas variedades de vinagre, con mayor o menor intensidad.

Muchos no saben que el vinagre también se puede combinar con leche, en su justa medida y con ciertos fines. El uso de vinagre en la elaboración de ciertos lácteos es bastante antiguo y es gracias al ácido acético que se logran preparar muchas recetas y alimentos que consumimos siempre.

Hoy te voy a contar qué vinagre hay que ponerle a la leche, por qué sirve este truco, para qué se usa y cómo los puedes realizar en casa paso a paso.

Vinagre en la leche caliente: qué pasa cuando los mezclamos

La leche es una sustancia que se obtiene de las glándulas mamarias de los mamíferos. Por lo general, los seres humanos reemplazan la leche materna tras la infancia primera con la leche de vaca. Esta misma leche es la que se usa para elaborar productos lácteos derivados, como el queso, el yogurt, la crema de leche y la manteca.

Para muchos de estos procedimientos se necesita de algo clave: una separación entre el suero de la leche y la parte sólida de la misma. Esta separación puede ser intencional y se puede usar para elaborar ciertos alimentos, como la ricota o requesón.

ricotta Los ácidos producen una separación de sólidos y líquidos en la leche.

Cuando mezclamos leche y vinagre, o algún otro medio ácido como jugo de limón, lo que ocurre es que la proteína de la leche, llamada caseína, al entrar en contacto con el ácido del vinagre, se desplaza hacia el fondo.

En la parte superior queda el suero de leche con el vinagre y en la parte de abajo los sólidos. Esta separación es el primer paso para la elaboración de la ricota.

Paso a paso: cómo se hace ricota con leche y vinagre

Este truco de cocina es antiguo y sencillo; quizás el único contra es que para obtener una cantidad razonable de ricotta se necesita bastante leche.

Lo único que hay que hacer es utilizar leche directa de tambo, preferentemente, y calentarla en una olla hasta los 90°. Cada 4 litros de leche son 100 ml de vinagre.

vinagre y leche Esta ricota se puede usar para recetas dulces o saladas.

Cuando la leche alcanza esa temperatura, apagamos el fuego y colocamos el vinagre. Dejamos sin revolver por unos 15 minutos. Verás cómo la leche se empieza a cortar.

Lo último que queda es filtrar la preparación para eliminar el suero de leche y el vinagre. Se coloca en un lienzo sobre un colador y se va apretando para que libere el líquido. Un truco de cocina muy simple.