Las zapatillas que usamos a diario, desde que comienza el día hasta que finaliza la jornada, suelen estar expuestas a muchísimos factores externos: microorganismos, tipos de manchas y suciedad en general. Los productos que usamos para lavar las zapatillas generalmente no desinfectan totalmente las suelas ni el interior del calzado.
Cómo se pueden lavar las zapatillas con vinagre y cuáles son los beneficios
Esta vieja técnica se utiliza para mantener las zapatillas impecables y dejarlas como nuevas luego de cada lavado
El vinagre se usa mucho para limpiar calzados, medias, soquetes y zapatos de todo tipo, tanto en el interior como en el exterior. El vinagre es un producto de cocina y limpieza con muchísimos usos y beneficios comprobados, aunque esto no significa que se pueda usar para limpiar cualquier cosa.
Hoy te voy a contar cuáles son los beneficios reales del vinagre y por qué conviene usarlo para lavar las zapatillas. Sigue leyendo para conocer este truco de abuela fácil y útil.
Lavar las zapatillas con vinagre: ¿qué beneficios tiene?
La palabra vinagre, en sus muchas traducciones y en su etimología de origen, refiere siempre al concepto de "vino agrio". El vinagre, como lo conocemos hoy, tuvo que pasar por un largo proceso de descubrimiento accidental y un proceso mucho posterior de industrialización y comercialización en envase.
Hoy, las técnicas y los procedimientos químicos nos han permitido obtener mayor cantidad de vinagre en el menor tiempo y algunas variedades de este ingrediente mucho más concentradas, puras y ácidas. Este es el caso del vinagre de limpieza destilado, que muchos no saben que existe.
Esta variedad de vinagre se usa únicamente para limpiar, nunca para cocinar. Antes de aprender el paso a paso de este truco con vinagre, conviene saber por qué sirve para lavar zapatillas y cuáles son sus beneficios principales.
En primer lugar, el vinagre se utiliza para lavar las zapatillas cuando tienen mucha mugre acumulada en la suela o en los bordes. El ácido del vinagre ablanda la suciedad y blanquea las zonas más claras de las zapatillas donde se concentra la mugre.
El vinagre logra también desinfectar la suela de las zapatillas y elimina ciertos tipos de bacterias, hongos y microorganismos. Otro de sus muchos beneficios.
Si lavamos las zapatillas por dentro con un poco de vinagre blanco o dejamos las plantillas en remojo, podemos eliminar el olor a pata y evitar la formación de humedad en el interior de las zapatillas. Conviene lavar las zapatillas cada 2 semanas, dependiendo del uso, y, en la medida de lo posible, hacerlo a mano para evitar daños en el lavarropas.
Paso a paso: cómo lavar las zapatillas con vinagre
Para lavar las zapatillas con vinagre y aprovechar los beneficios de este producto, vas a necesitar: un balde grande o fuentón, una taza de vinagre blanco, tres litros de agua y un cepillo suave.
- Prepara los ingredientes en el balde y coloca las zapatillas dentro, sin las plantillas y sin los cordones.
- Deja las zapatillas en remojo por al menos una hora.
- Usa un cepillo para remover la mugre pegada en las zapatillas.
- Realiza un lavado normal con detergente para eliminar los restos de vinagre y mugre.