El truco para eliminar el sarro del inodoro y dejarlo brillante

¿Cómo eliminar el sarro del inodoro?

La acumulación de cal y/o sarro puede obstruir las tuberías, reducir la eficiencia del sistema de descarga y aumentar el consumo de agua. Es por ello que te aconsejamos probar con el siguiente truco para eliminar esas manchas.

Sarro inodoro

Ingredientes

2 tazas de vinagre blanco.

½ taza de jugo de limón fresco.

3 cucharadas de sal gruesa.

Gracias a su alto contenido de ácido acético, el vinagre blanco es un excelente desincrustante y desodorizante. Disuelve los depósitos de cal y ayuda a eliminar manchas difíciles. La sal gruesa funciona como un abrasivo suave que facilita la eliminación de restos de cal y manchas, dejando la superficie más brillante. Además, el jugo de limón aportará en el baño un aroma fresco y natural, su ácido cítrico refuerza el efecto limpiador del vinagre y ayuda a blanquear la porcelana.

Limpiar inodoro