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Truco de limpieza

El truco para eliminar el sarro del inodoro y dejarlo brillante

Te enseñamos una mezcla casera para poder limpiar el inodoro y dejarlo libre de sarro, cal y mal olor

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
El truco del inodoro: cómo eliminar el sarro sin dañarlo

El truco del inodoro: cómo eliminar el sarro sin dañarlo

Con el paso del tiempo y del uso, el inodoro comienza a mostrar manchas blancas o amarillentas que son producto del sarro. La cal del agua dura se acumula en el fondo y bajo los bordes, dejando la porcelana opaca, áspera al tacto y con un olor desagradable.

Por lo general, intentamos retirar o quitar el sarro y la suciedad del inodoro con lavandina y mezclando diversos productos químicos, y esto produce vapores tóxicos, riesgo de irritación en la piel y un impacto negativo en el medio ambiente.

¿Cómo eliminar el sarro del inodoro?

La acumulación de cal y/o sarro puede obstruir las tuberías, reducir la eficiencia del sistema de descarga y aumentar el consumo de agua. Es por ello que te aconsejamos probar con el siguiente truco para eliminar esas manchas.

Sarro inodoro

Ingredientes

  • 2 tazas de vinagre blanco.

  • ½ taza de jugo de limón fresco.

  • 3 cucharadas de sal gruesa.

Gracias a su alto contenido de ácido acético, el vinagre blanco es un excelente desincrustante y desodorizante. Disuelve los depósitos de cal y ayuda a eliminar manchas difíciles. La sal gruesa funciona como un abrasivo suave que facilita la eliminación de restos de cal y manchas, dejando la superficie más brillante. Además, el jugo de limón aportará en el baño un aroma fresco y natural, su ácido cítrico refuerza el efecto limpiador del vinagre y ayuda a blanquear la porcelana.

Limpiar inodoro

  • Descarga el inodoro para humedecer las superficies internas.

  • Rocía generosamente la mezcla (creada con los ingredientes mencionados previamente) en las paredes del inodoro y en el fondo de la taza. Asegúrate de cubrir bien las zonas con depósitos de cal.

  • Deja actuar durante al menos 5 horas (idealmente durante la noche).

  • Pasado el tiempo, frota con un cepillo de baño, prestando atención a las áreas más afectadas.

  • Tira de la cadena para enjuagar.

  • Si los depósitos son muy persistentes, repite el proceso hasta que el inodoro quede completamente limpio y brillante.

  • Para el mantenimiento de la limpieza, aplica esta mezcla una vez al mes y así evitarás la acumulación de cal y de sarro.

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