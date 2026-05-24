El truco para eliminar el sarro del inodoro y dejarlo brillante

Por lo general, intentamos retirar o quitar el sarro y la suciedad del inodoro con lavandina y mezclando diversos productos químicos, y esto produce vapores tóxicos, riesgo de irritación en la piel y un impacto negativo en el medio ambiente.
¿Cómo eliminar el sarro del inodoro?
La acumulación de cal y/o sarro puede obstruir las tuberías, reducir la eficiencia del sistema de descarga y aumentar el consumo de agua. Es por ello que te aconsejamos probar con el siguiente truco para eliminar esas manchas.
Ingredientes
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2 tazas de vinagre blanco.
½ taza de jugo de limón fresco.
3 cucharadas de sal gruesa.
Gracias a su alto contenido de ácido acético, el vinagre blanco es un excelente desincrustante y desodorizante. Disuelve los depósitos de cal y ayuda a eliminar manchas difíciles. La sal gruesa funciona como un abrasivo suave que facilita la eliminación de restos de cal y manchas, dejando la superficie más brillante. Además, el jugo de limón aportará en el baño un aroma fresco y natural, su ácido cítrico refuerza el efecto limpiador del vinagre y ayuda a blanquear la porcelana.
- Descarga el inodoro para humedecer las superficies internas.
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Rocía generosamente la mezcla (creada con los ingredientes mencionados previamente) en las paredes del inodoro y en el fondo de la taza. Asegúrate de cubrir bien las zonas con depósitos de cal.
Deja actuar durante al menos 5 horas (idealmente durante la noche).
Pasado el tiempo, frota con un cepillo de baño, prestando atención a las áreas más afectadas.
Tira de la cadena para enjuagar.
Si los depósitos son muy persistentes, repite el proceso hasta que el inodoro quede completamente limpio y brillante.
Para el mantenimiento de la limpieza, aplica esta mezcla una vez al mes y así evitarás la acumulación de cal y de sarro.