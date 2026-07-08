Mezcla bicarbonato de sodio y sal antes de dormir: el truco del inodoro que todos están usando

Además, sus reconocidas propiedades antibacterianas y desinfectantes potencian la higiene profunda, creando un ambiente inhóspito para la proliferación de gérmenes en el inodoro.

La mezcla del bicarbonato de sodio y la sal puede ser altamente efectiva.

Para implementar este truco nocturno y obtener resultados profesionales desde la primera aplicación, se recomienda seguir unos sencillos pasos utilizando elementos que ya se encuentran en cualquier cocina:

Proporciones idénticas: mezcle partes iguales (aproximadamente 250 gramos de cada uno) de bicarbonato de sodio y sal fina en un recipiente seco.

mezcle partes iguales (aproximadamente 250 gramos de cada uno) de bicarbonato de sodio y sal fina en un recipiente seco. Distribución uniforme: esparza la mezcla de manera homogénea por todas las paredes internas del inodoro, asegurándose de cubrir las zonas donde suele acumularse el sarro.

esparza la mezcla de manera homogénea por todas las paredes internas del inodoro, asegurándose de cubrir las zonas donde suele acumularse el sarro. El toque opcional: si desea potenciar la dispersión de los polvos o añadir un aroma fresco, puede incorporar unas gotas de aceite esencial neutro o de limón.

si desea potenciar la dispersión de los polvos o añadir un aroma fresco, puede incorporar unas gotas de aceite esencial neutro o de limón. Acción nocturna: deje actuar el producto durante toda la noche, permitiendo que repose un mínimo de seis a ocho horas sin utilizar el baño. Al amanecer, simplemente deje correr el agua de la cisterna o frote ligeramente con la escobilla para descubrir una superficie reluciente.

Precauciones necesarias

A pesar de sus múltiples e innegables beneficios para la limpieza y el cuidado de las tuberías en el baño, los expertos lanzan una nota de precaución.

Si bien esta preparación es ideal para cerámicas, azulejos y acero inoxidable, se desaconseja rotundamente su uso sobre superficies altamente delicadas como el mármol o los vidrios, ya que la fricción constante de la sal podría provocar rayones irreparables.