Mezcla bicarbonato de sodio y sal antes de dormir: el truco del inodoro que todos están usando

Mantener el baño impecable suele ser una de las tareas más complejas del orden de tu casa. Sin embargo, una tendencia viral ha devuelto la atención a un método antiguo, ecológico y sumamente económico. Consiste, simplemente, en aplicar una potente mezcla justo antes de irse a dormir para dejar que la química natural actúe durante las horas de descanso.
La clave del éxito de este truco casero reside en el perfecto equilibrio físico y químico de sus componentes. El bicarbonato de sodio actúa como un agente alcalino de primer orden, capaz de descomponer con facilidad la materia orgánica acumulada, disolver sarro incipiente y, fundamentalmente, neutralizar los ácidos que generan los malos olores en las tuberías.
Para qué sirve la mezcla de bicarbonato de sodio y sal en el baño
Por su parte, la sal común de mesa aporta una textura abrasiva sumamente suave que ayuda a desprender las impurezas adheridas a la porcelana sin dañar el esmalte.
Además, sus reconocidas propiedades antibacterianas y desinfectantes potencian la higiene profunda, creando un ambiente inhóspito para la proliferación de gérmenes en el inodoro.
Para implementar este truco nocturno y obtener resultados profesionales desde la primera aplicación, se recomienda seguir unos sencillos pasos utilizando elementos que ya se encuentran en cualquier cocina:
- Proporciones idénticas: mezcle partes iguales (aproximadamente 250 gramos de cada uno) de bicarbonato de sodio y sal fina en un recipiente seco.
- Distribución uniforme: esparza la mezcla de manera homogénea por todas las paredes internas del inodoro, asegurándose de cubrir las zonas donde suele acumularse el sarro.
- El toque opcional: si desea potenciar la dispersión de los polvos o añadir un aroma fresco, puede incorporar unas gotas de aceite esencial neutro o de limón.
- Acción nocturna: deje actuar el producto durante toda la noche, permitiendo que repose un mínimo de seis a ocho horas sin utilizar el baño. Al amanecer, simplemente deje correr el agua de la cisterna o frote ligeramente con la escobilla para descubrir una superficie reluciente.
Precauciones necesarias
A pesar de sus múltiples e innegables beneficios para la limpieza y el cuidado de las tuberías en el baño, los expertos lanzan una nota de precaución.
Si bien esta preparación es ideal para cerámicas, azulejos y acero inoxidable, se desaconseja rotundamente su uso sobre superficies altamente delicadas como el mármol o los vidrios, ya que la fricción constante de la sal podría provocar rayones irreparables.