Mezclar bicarbonato y pasta de dientes: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El ingenio popular no descansa y las redes sociales se convirtieron en el gran catálogo de los trucos caseros de limpieza. Entre fórmulas mágicas y recetas exprés para dejar el hogar reluciente, hay una combinación que viene ganando terreno en los últimos meses y ya es furor: la mezcla de bicarbonato y pasta de dientes.
Esta fórmula, recomendada de boca en boca, promete milagros inmediatos contra la suciedad más difícil de sacar. Todo esto, gracias a las propiedades del bicarbonato como también de la pasta.
Un imán de soluciones: los beneficios de la mezcla
Quienes defienden a capa y espada esta mezcla aseguran que los beneficios son infalibles, principalmente orientados a conseguir una limpieza profunda y un blanqueamiento inmediato de superficies que dábamos por perdidas. Los tres argumentos principales que sostienen su popularidad en el ámbito doméstico son:
- Poder blanqueador en juntas y azulejos: el bicarbonato de sodio, potenciado por los agentes limpiadores de la pasta, es ideal para remover el hongo negro que se junta en las juntas de los azulejos del baño y la cocina.
- Remoción de sarro y manchas difíciles: la textura ligeramente abrasiva de ambos productos ayuda a despegar el sarro de las canillas, la grasa pegada en las ollas y las manchas amarillentas de los sanitarios sin rayar las texturas.
- Limpieza de zapatillas y plásticos: se convirtió en el truco definitivo para blanquear la goma de las zapatillas y revivir plásticos que se pusieron amarillos por el paso del tiempo o el sol.
Por qué funciona la mezcla
La efectividad de esta mezcla no es magia, sino pura química cotidiana. La pasta de dientes convencional contiene flúor, tensioactivos y agentes pulidores suaves diseñados para arrastrar partículas.
Al sumarle el bicarbonato, se incrementa el poder de fricción y se genera una reacción efervescente que ayuda a desprender la mugre incrustada de manera mucho más rápida que un detergente común.
"Es el aliado ideal para rincones donde los limpiadores líquidos se resbalan, ya que se forma una pasta consistente que actúa por oxidación", señalan los expertos en mantenimiento del hogar.