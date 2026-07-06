Mezclar bicarbonato y pasta de dientes: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Esta fórmula, recomendada de boca en boca, promete milagros inmediatos contra la suciedad más difícil de sacar. Todo esto, gracias a las propiedades del bicarbonato como también de la pasta.

Esta fórmula promete milagros contra las manchas difíciles.

Un imán de soluciones: los beneficios de la mezcla

Quienes defienden a capa y espada esta mezcla aseguran que los beneficios son infalibles, principalmente orientados a conseguir una limpieza profunda y un blanqueamiento inmediato de superficies que dábamos por perdidas. Los tres argumentos principales que sostienen su popularidad en el ámbito doméstico son: