Amaba a sus gatos, murió sola y la Policía encontró una escena de terror en su casa

Cuando los uniformados rompieron la puerta de entrada e ingresaron a la casa, se toparon con una situación dantesca. La escena era tan traumática que los primeros oficiales tuvieron que salir de inmediato a la vereda para poder respirar.

Los gatos recurrieron al instinto de supervivencia para sobrevivir.

Tiempo después, la investigación forense realizada en los tribunales de Southampton aclaró cómo se desencadenó la tragedia. La autopsia confirmó que la mujer sufrió una crisis respiratoria fulminante provocada por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Murió por causas naturales de un momento para el otro, tirada en el suelo y sin ninguna chance de pedir auxilio.

El instinto animal que desató lo peor

Sin embargo, el horror vino después. Las mascotas quedaron encerradas adentro de la casa, sin agua y sin comida durante semanas. Con los días, el hambre extremo hizo lo suyo. Llevados por el instinto básico de supervivencia, los gatos que sobrevivieron terminaron alimentándose de los restos de su propia dueña.

El forense a cargo del caso, Keith Wiseman, fue muy directo al cerrar el expediente y pidió no demonizar a las mascotas. Explicó que no existió ningún tipo de ataque mientras la mujer estaba con vida. Fue una tragedia absoluta provocada por la soledad de una vecina y el encierro de sus animales, que solo actuaron para no morir de hambre.