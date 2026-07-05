Una mujer murió y un hombre resultó con graves y severas quemaduras tras un incendio que se desató en una vivienda de la ciudad de La Plata.
Una mujer murió en un incendio y un hombre sufrió quemaduras graves
Una mujer murió y un hombre resultó con graves y severas quemaduras tras un incendio que se desató en una vivienda
La víctima fatal fue hallada sin vida por los bomberos una vez que lograron controlar las llamas, mientras que el sobreviviente permanece internado en estado crítico.
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 2, entre 71 y 72, y fue descubierto luego de un llamado al 911 que alertó sobre un incendio de importantes dimensiones.
Al lugar acudieron efectivos policiales y dotaciones del Cuartel Central de Bomberos de La Plata, que iniciaron de inmediato las tareas de extinción del fuego y rescate de las personas atrapadas en el inmueble.
Durante el operativo, los bomberos lograron sacar con vida a un hombre identificado como David Massuchesi, quien presentaba severas quemaduras en distintas partes del cuerpo.
Personal del SAME lo asistió en el lugar y posteriormente lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internado con lesiones de extrema gravedad.
Una vez sofocado el incendio, los rescatistas continuaron inspeccionando la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, cuya identidad aún no había podido ser establecida.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12, encabezada por el fiscal Fernando Padovan, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el fuego y esclarecer las circunstancias de la tragedia.
En paralelo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores trabajan para identificar formalmente a la víctima fatal y establecer si el incendio se produjo por un accidente o si existieron otras causas que desencadenaron el siniestro.
Fuente: noticiasargentinas.com