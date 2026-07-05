Una mujer murió en un incendio y un hombre sufrió quemaduras graves

Al lugar acudieron efectivos policiales y dotaciones del Cuartel Central de Bomberos de La Plata, que iniciaron de inmediato las tareas de extinción del fuego y rescate de las personas atrapadas en el inmueble.

Durante el operativo, los bomberos lograron sacar con vida a un hombre identificado como David Massuchesi, quien presentaba severas quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Personal del SAME lo asistió en el lugar y posteriormente lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internado con lesiones de extrema gravedad.

Una vez sofocado el incendio, los rescatistas continuaron inspeccionando la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, cuya identidad aún no había podido ser establecida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12, encabezada por el fiscal Fernando Padovan, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el fuego y esclarecer las circunstancias de la tragedia.

En paralelo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, los investigadores trabajan para identificar formalmente a la víctima fatal y establecer si el incendio se produjo por un accidente o si existieron otras causas que desencadenaron el siniestro.

Fuente: noticiasargentinas.com