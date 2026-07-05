El femicidio de Paula Espinoza, la docente de 26 años que fue encontrada muerta en su casa del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, provocó una profunda conmoción. Mientras la Justicia avanza con la investigación del caso, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, pedidos de justicia y muestras de apoyo para la familia de la joven.
"El niño se quedó sin mamá y sin papá", el último adiós en redes a Paula Espinoza, víctima de un femicidio
Familiares, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad educativa despidieron con dolor a la docente de 26 años asesinada en Las Heras. El principal acusado ya fue imputado por femicidio
Entre las publicaciones, una de las que más impacto generaron fue la de una tía de la víctima, que hizo referencia al hijo de 6 años que Paula tenía con Samuel Andrés Capellán, el hombre que fue imputado por el femicidio.
"Se entregó, pero el vacío queda para siempre y nuestro niño de un día para el otro se quedó sin mamá y sin papá... y nosotros sin ella", dijo.
Antes de conocerse la detención del acusado, la misma persona había agradecido la difusión de la búsqueda y lamentado el desenlace.
"Gracias a todos los que compartieron, el asesino se entregó. Lo triste es que Paula Espinoza ya no está. Fuerzas a toda la familia".
El dolor de la comunidad educativa por la muerte de Paula Espinoza
El femicidio de Paula también golpeó a la comunidad educativa de la Escuela Juan Gregorio de Las Heras, donde se desempeñaba como docente.
A través de un comunicado, la institución expresó su pesar por el fallecimiento de la joven maestra: "Con profundo pesar, la comunidad educativa de la Escuela Juan Gregorio de Las Heras lamenta informar el fallecimiento de nuestra querida docente, Paula. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso".
Las muestras de cariño se multiplicaron entre colegas, alumnos y ex alumnos, que la recordaron por su compromiso con la enseñanza y expresaron el acompañamiento a sus seres queridos.
El SUTE reclamó justicia y medidas contra la violencia de género
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) también se pronunció tras conocerse el crimen y emitió un comunicado en el que manifestó su repudio por el femicidio.
"Expresamos nuestro más profundo repudio ante el femicidio de la compañera Paula Espinoza. Acompañamos a su familia, amistades y comunidad educativa en este doloroso momento. Exigimos Justicia y reclamamos medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia de género".
El gremio docente se sumó así a los pedidos de Justicia que comenzaron a multiplicarse desde que se conoció el crimen.
El acusado fue imputado por femicidio y seguirá detenido
Samuel Andrés Capellán, de 31 años, fue imputado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), según informó el Ministerio Público Fiscal.
La necropsia determinó que Paula Espinoza murió como consecuencia de heridas de arma blanca en el cuello y el pecho. Tras la imputación, el acusado permanecerá alojado en la Penitenciaría mientras avanza la investigación.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hombre se entregó de manera espontánea durante la madrugada del sábado, cuando se dirigía hacia Chile, luego de permanecer prófugo durante varias horas tras el femicidio.