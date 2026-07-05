"El niño se quedó sin mamá y sin papá", el último adiós en redes a Paula Espinoza, víctima de un femicidio

Paula Espinoza tenía 26 años, tenía un hijo que compartía con su presunto femicida y era docente.

Antes de conocerse la detención del acusado, la misma persona había agradecido la difusión de la búsqueda y lamentado el desenlace.

"Gracias a todos los que compartieron, el asesino se entregó. Lo triste es que Paula Espinoza ya no está. Fuerzas a toda la familia".

El dolor de la comunidad educativa por la muerte de Paula Espinoza

El femicidio de Paula también golpeó a la comunidad educativa de la Escuela Juan Gregorio de Las Heras, donde se desempeñaba como docente.

A través de un comunicado, la institución expresó su pesar por el fallecimiento de la joven maestra: "Con profundo pesar, la comunidad educativa de la Escuela Juan Gregorio de Las Heras lamenta informar el fallecimiento de nuestra querida docente, Paula. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso".

Las muestras de cariño se multiplicaron entre colegas, alumnos y ex alumnos, que la recordaron por su compromiso con la enseñanza y expresaron el acompañamiento a sus seres queridos.

El SUTE reclamó justicia y medidas contra la violencia de género

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) también se pronunció tras conocerse el crimen y emitió un comunicado en el que manifestó su repudio por el femicidio.

"Expresamos nuestro más profundo repudio ante el femicidio de la compañera Paula Espinoza. Acompañamos a su familia, amistades y comunidad educativa en este doloroso momento. Exigimos Justicia y reclamamos medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia de género".

El gremio docente se sumó así a los pedidos de Justicia que comenzaron a multiplicarse desde que se conoció el crimen.

El acusado fue imputado por femicidio y seguirá detenido

Samuel Andrés Capellán, de 31 años, fue imputado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), según informó el Ministerio Público Fiscal.

Samuel Andrés Capellán, de 31 años y dominicano, presunto femicida de Paula Espinoza.

La necropsia determinó que Paula Espinoza murió como consecuencia de heridas de arma blanca en el cuello y el pecho. Tras la imputación, el acusado permanecerá alojado en la Penitenciaría mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hombre se entregó de manera espontánea durante la madrugada del sábado, cuando se dirigía hacia Chile, luego de permanecer prófugo durante varias horas tras el femicidio.