Una joven maestra de 24 años fue asesinada este viernes por la tarde en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, de Las Heras. La víctima es Paula Milagros Espinosa, quien fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca y, pese a los intentos de reanimación, los médicos confirmaron su fallecimiento. La Justicia avanza para encontrar al presunto autor del femicidio.
La víctima del femicidio en Las Heras era una maestra de 24 años: el principal sospechoso es un dominicano
La víctima fue encontrada por su madre dentro de la vivienda donde vivía con su pareja y el hijo de ambos. Investigan el caso como un femicidio y el hombre permanece prófugo
Según informaron fuentes policiales a Diario UNO, el llamado al 911 ingresó cerca de las 18.47, cuando se alertó sobre una mujer ensangrentada en una vivienda ubicada en la manzana H, casa 9, del mencionado barrio.
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 43 ingresaron a la planta alta del inmueble y encontraron a Paula Espinosa tendida sobre una cama, boca arriba, inconsciente y con una profunda herida cortante en la mejilla izquierda, además de abundante pérdida de sangre.
Pocos minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La médica intentó asistir a la joven, pero finalmente constató su fallecimiento en el lugar.
La familia contó que el esposo estuvo en la casa minutos antes
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la familia de la víctima vive en la planta baja de la propiedad, mientras que Paula ocupaba el piso superior junto a su esposo.
Siempre según las fuentes policiales consultadas por Diario UNO, la madrastra de la joven declaró que alrededor de las 17.50 llegó al domicilio Samuel Andrés Félix Capellano, esposo de la víctima y de origen dominicano. El hombre subió al departamento y unos diez minutos más tarde descendió, saludó a la familia y se retiró conduciendo un Ford Fiesta Kinetic azul metalizado.
Media hora después, cerca de las 18.30, una hermana de Paula subió para avisarle que bajara a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde. Fue entonces cuando la encontró gravemente herida y cubierta de sangre, por lo que la familia llamó de inmediato al 911.
Ante las características del caso, la Justicia dispuso la inmediata activación del protocolo de femicidio. El ayudante fiscal de turno ordenó la intervención de personal de Homicidios, Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y los equipos de asistencia a las víctimas.
La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Oscar Malla, quien trabaja para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y del principal sospechoso.
Por estas horas, Samuel Andrés Félix Capellano es intensamente buscado por la Policía, ya que aparece sindicado como el presunto autor del crimen y hasta el momento permanece prófugo.
La causa fue caratulada como averiguación femicidio y continúa en plena etapa investigativa.