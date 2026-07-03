La víctima del femicidio en Las Heras era una maestra de 24 años: el principal sospechoso es un dominicano

Amplio operativo para encontrar al presunto femicida.

Pocos minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La médica intentó asistir a la joven, pero finalmente constató su fallecimiento en el lugar.

La familia contó que el esposo estuvo en la casa minutos antes

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la familia de la víctima vive en la planta baja de la propiedad, mientras que Paula ocupaba el piso superior junto a su esposo.

Siempre según las fuentes policiales consultadas por Diario UNO, la madrastra de la joven declaró que alrededor de las 17.50 llegó al domicilio Samuel Andrés Félix Capellano, esposo de la víctima y de origen dominicano. El hombre subió al departamento y unos diez minutos más tarde descendió, saludó a la familia y se retiró conduciendo un Ford Fiesta Kinetic azul metalizado.

Media hora después, cerca de las 18.30, una hermana de Paula subió para avisarle que bajara a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde. Fue entonces cuando la encontró gravemente herida y cubierta de sangre, por lo que la familia llamó de inmediato al 911.

Ante las características del caso, la Justicia dispuso la inmediata activación del protocolo de femicidio. El ayudante fiscal de turno ordenó la intervención de personal de Homicidios, Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y los equipos de asistencia a las víctimas.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Oscar Malla, quien trabaja para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y del principal sospechoso.

Por estas horas, Samuel Andrés Félix Capellano es intensamente buscado por la Policía, ya que aparece sindicado como el presunto autor del crimen y hasta el momento permanece prófugo.

La causa fue caratulada como averiguación femicidio y continúa en plena etapa investigativa.