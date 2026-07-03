Los comercios del centro cierran antes por el partido de la Selección y los bares se preparan para una fiesta

Con el encuentro programado para las 19 de este viernes, el sector minorista decidió anticipar el cierre de sus persianas para garantizar que tanto empleados como dueños puedan llegar a ver el debut del conjunto nacional. Así lo contó Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys).

La gran mayoría de los locales del microcentro atenderá bajo la modalidad de "horario corrido", extendiendo su actividad como máximo hasta las 18. Alín explicó que la medida busca permitir un regreso ordenado a los hogares, considerando que el transporte público suele saturarse en las horas previas a un evento de tal magnitud. "Es un día atípico, pero el fútbol paraliza el país y el comercio no es ajeno a este fenómeno; preferimos concentrar las ventas temprano", señaló.