El centro mendocino cambiará drásticamente su ritmo habitual este viernes a la tarde. La expectativa por el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde ha modificado los planes no solo de los hinchas, sino también de los comercios de la Ciudad de Mendoza.
Los comercios del centro cierran antes por el partido de la Selección y los bares se preparan para una fiesta
La gran mayoría de los comercios del microcentro atenderá bajo la modalidad de "horario corrido", extendiendo su actividad como máximo hasta las 18
Con el encuentro programado para las 19 de este viernes, el sector minorista decidió anticipar el cierre de sus persianas para garantizar que tanto empleados como dueños puedan llegar a ver el debut del conjunto nacional. Así lo contó Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys).
La gran mayoría de los locales del microcentro atenderá bajo la modalidad de "horario corrido", extendiendo su actividad como máximo hasta las 18. Alín explicó que la medida busca permitir un regreso ordenado a los hogares, considerando que el transporte público suele saturarse en las horas previas a un evento de tal magnitud. "Es un día atípico, pero el fútbol paraliza el país y el comercio no es ajeno a este fenómeno; preferimos concentrar las ventas temprano", señaló.
La excepción a la regla: el sector de la gastronomía
La postal de persianas bajas en las principales arterias comerciales contrastará de manera directa con las zonas destinadas al esparcimiento. Los negocios vinculados a la gastronomía mantendrán sus puertas abiertas y ya registran un nivel de reservas casi total para la hora del partido.
El foco de la actividad se trasladará principalmente a dos ejes clave de la capital mendocina:
- Arístides Villanueva: la calle ya luce decorada con banderas celestes y blancas. Los bares y restaurantes han reforzado sus plantas de personal y reconfigurado sus espacios con pantallas gigantes de alta definición, proyectando captar tanto a los mendocinos que salen de trabajar como a los turistas que se encuentran en Mendoza.
- Calle Juan B. Justo: este sector, que viene consolidándose como una alternativa gastronómica fuerte y diversa, también espera un flujo masivo de clientes. Los locales ofrecerán promociones especiales en tablas de picadas, cervezas artesanales y menús rápidos para consumir durante los 90 minutos de juego.
Las autoridades municipales han previsto un operativo de ordenamiento de tránsito en las inmediaciones de estas calles comerciales para evitar colapsos vehiculares una vez que ruede la pelota. Se espera que la fisonomía de la Ciudad mute por completo a partir de las 18.30, dejando un centro vacío y unos polos gastronómicos desbordantes de camisetas albicelestes.