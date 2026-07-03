Este es el sencillo ejercicio aeróbico que ayuda a quemar grasa y fortalece el core en pocas semanas

Este movimiento es uno de los mejores para bajar de peso ya que, durante su ejecución, al aumentar el ritmo cardíaco a gran velocidad, el cuerpo necesitará mayor energía por más tiempo para recuperarse, incluso una vez finalizada la rutina de entrenamiento. Por lo tanto, continuará quemando calorías estando en reposo.

En la misma línea, al mantener la contracción del core durante todo el ejercicio, ayudamos a fortalecer la cintura escapular, al mismo tiempo que trabajan músculos de las piernas, hombros y tríceps.

Para hacer mountain climbers correctamente y evitar lesiones, es fundamental prestar atención a las siguientes pautas:

Empezar en posición de flexión, con las manos justo debajo de los hombros o un poco más abiertas y las piernas estiradas con las rodillas semiflexionadas y las puntas de los pies apoyadas en el suelo.

En esta posición, el cuerpo debe formar una línea recta desde la cabeza a los pies.

Soportar el peso de tu cuerpo con los brazos y llevar una rodilla hacia el pecho con un movimiento enérgico y firme.

Volver a llevar la pierna hacia atrás y repetir con la otra pierna al mismo tiempo. Debemos mover una pierna hacia delante y otra hacia atrás al mismo tiempo en un movimiento fluido y controlado.

Repetir este proceso todo lo rápido que puedas, pero manteniendo la técnica.

Mantener la espalda recta y el abdomen y los glúteos bien apretados durante todo el ejercicio.

En cuanto al tiempo, la sugerencia pasa por realizarlo a un ritmo constante, controlado y fluido durante intervalos de 30 a 45 segundos.

Por otro lado, es fundamental tener en cuenta los errores habituales que surgen al momento de realizar este ejercicio. Al respecto, Rubiales señala: “Que se levante la cola en vez de quedarte en plancha recta, que se mueva excesivamente la cadera o que se pierda la alineación de la columna, lo que hace perder la coordinación”. Conocer estas fallas recurrentes y evitarlas nos ayudará a prevenir lesiones.