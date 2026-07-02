Pocos lo saben: esta es la mejor postura de yoga para personas mayores de 50 años con problemas de equilibrio

La postura de yoga que recomiendan especialistas.

Además, en esta postura, los rotadores profundos de la cadera colaboran en la estabilidad de la articulación, mientras que la pierna elevada favorece el estiramiento de la parte externa de la cadera y el muslo.

Según explican expertos en la materia, la propiocepción (la capacidad del organismo para reconocer la posición del cuerpo en el espacio) disminuye de manera natural con el propio envejecimiento. La postura de la medialuna ayuda a entrenar esta habilidad porque exige la participación coordinada de los pies, los tobillos, las caderas, la musculatura del abdomen, la vista y el sistema vestibular. Como resultado, mejora la estabilidad, la fuerza articular y la confianza al realizar actividades cotidianas.

Descubrí los beneficios de esta postura de yoga en personas mayores de 50 años.

Yoga: cómo hacer la postura de la medialuna para mejorar el equilibrio post 50 años

Para ejecutar correctamente esta postura, el movimiento debe nacer desde las caderas y no desde la zona lumbar. También es importante apoyar con firmeza el pie de base, mantener una ligera flexión de la rodilla si hace falta, activar el abdomen y alargar la columna. La pierna elevada debe abrirse desde la articulación de la cadera, evitando arquear la espalda baja.

Quienes presentan rigidez o dificultades para mantener el equilibrio pueden adaptar el ejercicio utilizando un bloque de yoga bajo la mano de apoyo o practicando junto a una pared. Estas ayudas brindan mayor seguridad, permiten encontrar la alineación adecuada y facilitan una progresión gradual hasta ganar estabilidad y movilidad con mayor confianza.