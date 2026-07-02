Pocos lo saben: esta es la mejor postura de yoga para personas mayores de 50 años con problemas de equilibrio

A medida que pasan los años, conservar el equilibrio se vuelve un aspecto fundamental para mantener la independencia y reducir el riesgo de caídas. En este contexto, especialistas en yoga destacan una postura que sobresale por sus beneficios: la medialuna, una práctica que fortalece el cuerpo y mejora la estabilidad de forma integral.
La postura de yoga mejora el equilibrio y fortalece distintos grupos musculares
Esta posición consiste en sostener el peso sobre una sola pierna mientras el tronco, los brazos y la pierna elevada se extienden en direcciones opuestas. Aunque puede parecer desafiante al principio, es un ejercicio muy efectivo para desarrollar fuerza, coordinación y control corporal, especialmente después de los 50 años.
Uno de sus principales beneficios es el fortalecimiento de los músculos estabilizadores de la cadera. En la pierna que permanece apoyada trabajan con intensidad el glúteo medio y el glúteo menor, dos grupos musculares esenciales para mantener la pelvis estable durante la marcha y para sostener el cuerpo sobre un solo apoyo.
Además, en esta postura, los rotadores profundos de la cadera colaboran en la estabilidad de la articulación, mientras que la pierna elevada favorece el estiramiento de la parte externa de la cadera y el muslo.
Según explican expertos en la materia, la propiocepción (la capacidad del organismo para reconocer la posición del cuerpo en el espacio) disminuye de manera natural con el propio envejecimiento. La postura de la medialuna ayuda a entrenar esta habilidad porque exige la participación coordinada de los pies, los tobillos, las caderas, la musculatura del abdomen, la vista y el sistema vestibular. Como resultado, mejora la estabilidad, la fuerza articular y la confianza al realizar actividades cotidianas.
Yoga: cómo hacer la postura de la medialuna para mejorar el equilibrio post 50 años
Para ejecutar correctamente esta postura, el movimiento debe nacer desde las caderas y no desde la zona lumbar. También es importante apoyar con firmeza el pie de base, mantener una ligera flexión de la rodilla si hace falta, activar el abdomen y alargar la columna. La pierna elevada debe abrirse desde la articulación de la cadera, evitando arquear la espalda baja.
Quienes presentan rigidez o dificultades para mantener el equilibrio pueden adaptar el ejercicio utilizando un bloque de yoga bajo la mano de apoyo o practicando junto a una pared. Estas ayudas brindan mayor seguridad, permiten encontrar la alineación adecuada y facilitan una progresión gradual hasta ganar estabilidad y movilidad con mayor confianza.