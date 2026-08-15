Una cucharadita de este abono casero en agosto y tu árbol limonero estallará de frutas en primavera

Gracias a este abono casero, el limonero nos dará una enorme cantidad de frutas en primavera y verano.

El resultado puede utilizarse como un aporte complementario para el limonero. En ejemplares jóvenes o pequeños, una cucharadita de este polvo puede ser suficiente para comenzar. Lo ideal es distribuir el abono casero sobre la superficie del sustrato, alrededor del árbol frutal pero sin colocarlo directamente contra el tronco.

Después, incorporar suavemente el polvo a la capa superficial de tierra y realizar un riego moderado. De esta manera, los nutrientes podrán incorporarse progresivamente al suelo.

El objetivo de aplicar este abono casero durante el invierno es acompañar al limonero antes de la llegada de la primavera, cuando aumentan las horas de luz y comienza una etapa de mayor crecimiento. En ese período, el árbol frutal necesitará condiciones adecuadas para desarrollar nuevos brotes, flores y posteriormente frutos.

Si tenés cáscaras de banana, guardalas para preparar este potente abono casero.

En paralelo, es importante colocar el limonero en un lugar con buena exposición solar y utilizar un suelo que permita eliminar correctamente el exceso de agua. El encharcamiento puede perjudicar las raíces y terminar afectando la producción.

Por último, hay que recordar que los abonos caseros deben utilizarse con moderación. Una cantidad excesiva no hará que el árbol produzca más limones y, por el contrario, puede alterar las condiciones del suelo. En la misma línea, la poda también cumplirá un rol estelar en el desarrollo del limonero.