Cuál es el día de agosto donde está prohibido podar un árbol limonero, según el calendario lunar

El 28 de agosto no se recomienda podar un árbol limonero.

La explicación sostiene que una mayor circulación de savia hacia las partes aéreas del árbol puede hacer que las heridas provocadas por las tijeras de poda pierdan una cantidad considerable de fluidos. Esto podría representar un esfuerzo adicional para el ejemplar y dificultar su recuperación después de la intervención.

Según el calendario lunar, realizar una poda durante la Luna llena también podría aumentar la vulnerabilidad del limonero frente a diferentes amenazas. Las heridas abiertas por los cortes pueden permanecer expuestas y convertirse en puntos de ingreso para hongos, plagas y otros agentes que afectan la salud del árbol.

Por esta razón, quienes siguen las recomendaciones de la jardinería basada en las fases de la Luna prefieren dejar las herramientas guardadas durante esta fecha y esperar una jornada más favorable para intervenir el limonero.

Seguí la sugerencia del calendario lunar y evitá podarlo en este día.

Además de tener en cuenta el calendario lunar, es importante observar el estado general del limonero antes de podarlo. La presencia de ramas secas, enfermas o dañadas puede requerir una intervención independientemente de la fase lunar, especialmente cuando existe riesgo para la planta.