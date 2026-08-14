Cuál es el día de agosto donde está prohibido podar un árbol limonero, según el calendario lunar

Quienes siguen las sugerencias del calendario lunar sabrán, con precisión, cuáles son los mejores días del mes para realizar distintas tareas de jardinería. En este caso, te contaré cuál es el momento de agosto donde no se aconseja podar un árbol limonero ya que, caso contrario, se afectará drásticamente su crecimiento.
Calendario lunar: cuál es el día de agosto en donde no podemos podar un árbol limonero
El calendario lunar puede convertirse en una herramienta de consulta para quienes disfrutan de la jardinería y buscan elegir el momento adecuado para realizar tareas de mantenimiento. Entre ellas se encuentra la poda de árboles frutales, una práctica que debe realizarse con determinados cuidados para evitar daños en las plantas.
En lo que respecta a los ejemplares cítricos, como el árbol limonero, hay un día donde no podemos podarlo: el 28 de agosto, jornada de Luna llena. Durante esta fase lunar, la savia de la planta cítrica se encontrará más concentrada en las ramas y las hojas. Por este motivo, no sería recomendable realizar cortes.
La explicación sostiene que una mayor circulación de savia hacia las partes aéreas del árbol puede hacer que las heridas provocadas por las tijeras de poda pierdan una cantidad considerable de fluidos. Esto podría representar un esfuerzo adicional para el ejemplar y dificultar su recuperación después de la intervención.
Según el calendario lunar, realizar una poda durante la Luna llena también podría aumentar la vulnerabilidad del limonero frente a diferentes amenazas. Las heridas abiertas por los cortes pueden permanecer expuestas y convertirse en puntos de ingreso para hongos, plagas y otros agentes que afectan la salud del árbol.
Por esta razón, quienes siguen las recomendaciones de la jardinería basada en las fases de la Luna prefieren dejar las herramientas guardadas durante esta fecha y esperar una jornada más favorable para intervenir el limonero.
Además de tener en cuenta el calendario lunar, es importante observar el estado general del limonero antes de podarlo. La presencia de ramas secas, enfermas o dañadas puede requerir una intervención independientemente de la fase lunar, especialmente cuando existe riesgo para la planta.