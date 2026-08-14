Buscan devolverle la vida a un río plantando 165.000 especies nativas y tirando semillas desde drones

La iniciativa responde, además, a una decisión histórica de la Justicia colombiana. En 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, una medida que obligó al Estado a implementar acciones concretas para protegerlo, conservarlo y recuperar los ecosistemas afectados. La reforestación busca recuperar las áreas que quedaron degradadas por la actividad minera. Las nuevas plantas y árboles permitirán estabilizar los suelos mediante sus raíces, reducir la erosión y contribuir a recuperar las condiciones necesarias para que regresen peces y otras especies de las que dependen las comunidades locales.

¿Por qué estas plantaciones son fundamentales?

La vegetación también cumple una función clave frente a las inundaciones. Cuando las riberas pierden su cobertura vegetal, el suelo queda más expuesto a las lluvias y puede erosionarse con mayor facilidad. Las raíces de los árboles y otras plantas ayudan a fijar la tierra y a proteger las orillas del río y a las poblaciones cercanas.

El proyecto también tiene una dimensión social. Las comunidades que participan en la restauración reciben ingresos por el trabajo de cuidado y recuperación del territorio, lo que genera alternativas económicas legales frente a actividades como la minería ilegal. De esta manera, la iniciativa busca proteger simultáneamente el ecosistema y el sustento de las personas que dependen del Atrato.

El caso del río Atrato tiene además una relevancia que trasciende las fronteras de Colombia. Su restauración representa un ejemplo concreto de cómo el reconocimiento de derechos a la naturaleza puede traducirse en políticas públicas, inversión, recuperación ambiental y participación comunitaria. En lugar de limitarse a una declaración jurídica, el proyecto busca convertir ese reconocimiento en acciones concretas para reparar un ecosistema gravemente afectado por la actividad humana.