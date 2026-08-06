Desviaron un arroyo para regar arroz y ahora deberán pagar su restauración tras una histórica condena

Durante casi una década desviaron el curso de un arroyo para abastecer de agua sus cultivos de arroz. Cuando las lluvias extraordinarias azotaron Santa Fe en 2019, esa decisión terminó desencadenando una catástrofe.
Los responsables fueron Rubén y Raúl Carlen, propietarios de la empresa arrocera Los Cerrillos. La investigación de los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández determinó que, al menos desde 2010, los hermanos construyeron terraplenes de más de dos metros de altura para desviar el agua del arroyo Saladillo Dulce hacia sus campos de cultivo.
Alteraron el curso de un arroyo durante años y la Justicia los obliga a financiar la reparación ambiental
El cultivo de arroz es uno de los más demandantes del mundo. Para producir una hectárea se necesitan millones de litros de agua durante la temporada de cultivo. Por eso, muchas arroceras construyen canales y reservorios, aunque en este caso la Justicia determinó que las construcciones se hicieron sin autorización y alteraron un curso de agua natural.
El problema del desvío quedó al descubierto durante el temporal de 2019. La construcción de las barreras impidieron que el agua siguiera su recorrido habitual, por lo que el caudal del arroyo se acumuló hasta desbordar sobre los campos vecinos. La inundación afectó a miles de hectáreas de pequeños productores ganaderos, provocó la muerte de animales y ocasionó importantes pérdidas económicas. La fuerza del agua también destruyó un tramo de la Ruta Provincial N.º 1, a la altura de Colonia Teresa, tras socavar su base, lo que dejó a varias localidades aisladas y dañó infraestructura pública.
¿Quién pagará la reparación del arroyo tras la inundación en Santa Fe?
Para la Justicia, los empresarios conocían el riesgo que generaban esas intervenciones, pero aun así decidieron mantenerlas para proteger su producción arrocera. Por estos hechos, fueron condenados por el delito de estrago doloso por inundación. La pena, ratificada por la Justicia esta semana, establece tres años de prisión de ejecución condicional y la obligación de financiar la demolición de los terraplenes y la restauración del cauce del arroyo bajo supervisión estatal
En pocas palabras
- Empresarios: Desviaron un arroyo para riego de arroz y provocaron una inundación catastrófica en 2019.
- Condena: Fueron condenados a 3 años de prisión condicional y a financiar la reparación del cauce.
- Daños: La inundación afectó miles de hectáreas, mató animales y destruyó infraestructura vial.