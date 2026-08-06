Desviaron un arroyo para regar arroz y ahora deberán pagar su restauración tras una histórica condena

Los responsables fueron Rubén y Raúl Carlen, propietarios de la empresa arrocera Los Cerrillos. La investigación de los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández determinó que, al menos desde 2010, los hermanos construyeron terraplenes de más de dos metros de altura para desviar el agua del arroyo Saladillo Dulce hacia sus campos de cultivo.

Alteraron el curso de un arroyo durante años y la Justicia los obliga a financiar la reparación ambiental

El cultivo de arroz es uno de los más demandantes del mundo. Para producir una hectárea se necesitan millones de litros de agua durante la temporada de cultivo. Por eso, muchas arroceras construyen canales y reservorios, aunque en este caso la Justicia determinó que las construcciones se hicieron sin autorización y alteraron un curso de agua natural.