Los mensajes de amor para Ema tras la despedida de sus padres: "Hay cosas que los humanos no podemos entender"

Los mensajes sobre el posteo no se hicieron esperar y rápidamente, personas de todas partes brindaron su cariño incondicional.

Despedida tras el accidente y cientos de mensaje de apoyo para Ema

Fabio Germán Pompei (46) y Fabiana Piedi (46) murieron el pasado sábado en San Carlos, cuando un árbol cayó sobre el auto en la Ruta 143 de Mendoza.

La tragedia dejó herida a su hermana Bianca (15), y a Andrea Roxana Fariña (52), quienes están en el hospital.

“Ema querida, hay cosas que como humanos no podemos entender y ésta es una de ellas. Hermosas palabras, espontáneas y sentidas. Te abrazo fuerte a vos y a Bianca. Fuerza preciosa”, posteó Alicia Oviedo al pie de la carta de despedida que publicó Ema Pompei.

La carta de despedida de Ema tras el accidente

“Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar”, empezó.

“Mis papás fueron mi lugar seguro, las personas que estuvieron conmigo en cada momento y que me enseñaron tanto, incluso sin darse cuenta que lo estaban haciendo. Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida, ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes”, siguió. “Los voy a extrañar en las cosas más chiquitas, en un abrazo, en una mirada, en llegar a casa y saber que estaban ahí. Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mis día a día, pedirles un consejo y por sobre todo tenerlos conmigo. Ojalá hubiera tenido más tiempo”, agregó.

“Ojalá pudiera volver atrás y abrazarlos una vez más, decirles cuánto los amo y agradecerles por todo lo que hicieron por mí. Sé que nada va a llenar el lugar que dejan, pero quiero quedarme con todo lo que me dieron, su amor, sus enseñanzas, sus recuerdos, todas las risas, todos los viajes y cada momento que compartimos juntos. Porque, aunque ya no pueda verlos ni abrazarlos, van a seguir viviendo en mí, en la persona que soy y en todo lo que haga de ahora en adelante”, agregó.

“Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio. Gracias por siempre haber dado todo por mi, Gracias por haber sido mis papás. Gracias por haberme amado. Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo. Son, fueron, y van a ser los mejores que me pudieron haber tocado. Su ausencia la voy a sentir en todos lados, pero por sobre todo en los abrazos llenos de amor de todos los días, voy a extrañar muchísimo eso. Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”, terminó.