El calendario mensual de acreditaciones administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentará una alteración operativa a mitad de mes. Debido a la falta de clearing y al cierre de las entidades bancarias estipulado para el lunes 17 de agosto —feriado nacional e inamovible—, el organismo previsional debió adecuar las fechas de acreditación de haberes a los jubilados y pensionados.
Feriado del 17 de agosto: ANSES modificó el esquema de cobros para jubilados y pensionados
La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín paralizará la actividad financiera en todo el país. La grilla completa de depósitos de ANSES para jubilados, qué DNI sufren el corrimiento de fecha y el cronograma para los distintos niveles de haberes.
La suspensión de las operaciones financieras durante esa jornada obliga a fraccionar la liquidación del primer tramo de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), extendiendo el cronograma de pago hasta los últimos días de la cuarta semana del mes.
El impacto en el DNI 5: cómo se reanuda la atención bancaria
Al no registrarse depósitos ni atención por ventanilla durante el lunes patrio, el flujo de fondos hacia las cajas de ahorro de los jubilados se reanudará el primer día hábil posterior. Esta pausa obligada alcanza de forma directa a los titulares de la jubilación mínima cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 5.
Este grupo de beneficiariosde ANSES verá reflejada la acreditación de su haber ajustado por el 1,89% de aumento junto al bono de $70.000 recién el martes 18 de agosto. A partir de esa jornada, el cronograma recuperará su ritmo habitual desembolsando una terminación de documento por día.
Calendario de pagos para quienes perciben la jubilación mínima
El primer segmento del SIPA iniciará sus cobros durante la segunda semana del octavo mes del año, bajo la siguiente distribución diaria:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin acreditaciones por Feriado Nacional.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
Acreditaciones para haberes que superan la escala mínima
En el caso de las jubilaciones y pensiones que sobrepasan la línea de la mínima, el esquema no sufrirá modificaciones por la jornada festiva, dado que sus fechas están programadas para la recta final del mes. La ANSES agrupará dos terminaciones de DNI por jornada:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Pensiones No Contributivas: liquidación sin interrupciones
Las Pensiones No Contributivas (PNC) abrirán la liquidación mensual de ANSES. Como su desarrollo se completa íntegramente durante los primeros cinco días hábiles del mes, este grupo no registrará pausas ni corrimientos por el feriado nacional:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
En pocas palabras
- Feriado Nacional: El 17 de agosto afecta el cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados.
- Modificación de fechas: El feriado provoca el corrimiento de cobros, especialmente para DNI terminados en 5.
- Haberes mínimos y PNC: El calendario de pago de haberes mínimos se reanuda el 18 de agosto, mientras que las PNC no sufren interrupciones.