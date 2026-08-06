Feriado del 17 de agosto: ANSES modificó el esquema de cobros para jubilados y pensionados

Este grupo de beneficiariosde ANSES verá reflejada la acreditación de su haber ajustado por el 1,89% de aumento junto al bono de $70.000 recién el martes 18 de agosto. A partir de esa jornada, el cronograma recuperará su ritmo habitual desembolsando una terminación de documento por día.

Calendario de pagos para quienes perciben la jubilación mínima

El primer segmento del SIPA iniciará sus cobros durante la segunda semana del octavo mes del año, bajo la siguiente distribución diaria:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin acreditaciones por Feriado Nacional.

DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.

Acreditaciones para haberes que superan la escala mínima

En el caso de las jubilaciones y pensiones que sobrepasan la línea de la mínima, el esquema no sufrirá modificaciones por la jornada festiva, dado que sus fechas están programadas para la recta final del mes. La ANSES agrupará dos terminaciones de DNI por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas: liquidación sin interrupciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) abrirán la liquidación mensual de ANSES. Como su desarrollo se completa íntegramente durante los primeros cinco días hábiles del mes, este grupo no registrará pausas ni corrimientos por el feriado nacional: