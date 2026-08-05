"Se distrajo con el celular": el niño de 4 años que perdió la vida por un error médico

La distracción con el celular impidió que el especialista detectara la descompensación del niño a tiempo, provocando un desenlace fatal con la muerte del pequeño de cuatro años.

El anestesista recibió tres años de prisión condicional.

Tras años de dolor, lucha familiar y demandas de transparencia ante los intentos iniciales de encubrimiento institucional, la Justicia rionegrina dictó sentencia contra el responsable. El tribunal encontró al médico penalmente responsable del delito de homicidio culposo.

El fallo de la Justicia

Como resolución, se le impuso una pena de tres años de prisión condicional, además de una inhabilitación especial de siete años y medio para ejercer la medicina.

El caso dejó una profunda herida social y abrió un fuerte debate sobre la ética profesional, rol de los médicos en las operaciones y la prohibición estricta de utilizar los celulares en áreas sensibles como los quirófanos.