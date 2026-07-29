Un auto cayó a un precipicio y murió un niño de 11 años

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el conductor manifestó que circulaban desde Salinas Grandes hacia Purmamarca junto a su pareja y sus tres hijos cuando, al llegar al kilómetro 31, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos.

Esto provocó que no pudiera tomar una curva, impactara contra el guardarraíl y cayera aproximadamente 60 metros por un barranco, hasta quedar volcado sobre la banquina.

Al arribar al lugar, personal del SAME confirmó el fallecimiento del niño de 11 años. En tanto, la madre y los dos hermanos menores fueron trasladados de urgencia a hospitales de San Salvador de Jujuy.

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Horas más tarde, ambos niños ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil, mientras que la mujer permanecía en estado de shock. El conductor también fue derivado al Hospital Pablo Soria, donde quedó en observación.

Las pericias realizadas por personal de Criminalística permitieron establecer que existen huellas de frenado e impacto contra el guardarraíl en el sector donde se habría iniciado el siniestro. Asimismo, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

El examen médico legal determinó que el menor falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano y un grave traumatismo facial. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, una vez concluidas las tareas periciales se normalizó el tránsito en la Ruta Nacional 52 y se realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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