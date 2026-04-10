Accidente y muerte arriba del micro: un niño asomó la cabeza por la ventanilla y sucedió lo peor

Según el reporte oficial y los testimonios recabados, en un momento del trayecto el niño asomó la cabeza por una de las ventanillas del micro. En ese preciso instante, otro colectivo que circulaba en sentido contrario (o que pasó demasiado cerca en la misma vía) impactó de lleno contra él, provocándole gravísimas lesiones craneales.

Tras el terrible golpe, la unidad detuvo su marcha y el menor fue trasladado de urgencia a la Clínica Somer, ubicada en el municipio de Rionegro, para recibir atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, la gravedad de las heridas fue letal y se confirmó su fallecimiento a las pocas horas.

De acuerdo con la información que trascendió en los medios de Colombia sobre el accidente, la víctima era oriunda del municipio de San Pablo (departamento de Bolívar) y se encontraba de visita en Antioquia junto a su familia. Un dato que suma aún más dolor al caso es que el niño había cumplido los cuatro años hacía apenas unas semanas, el pasado 18 de marzo.

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Accidente y concientización

Frente a este lamentable accidente, las autoridades viales y policiales de Colombia emitieron un fuerte llamado a la concientización. Recomendaron mantener a los más chicos alejados de las ventanas y exigieron a los adultos extremar la supervisión constante en cualquier tipo de transporte —ya sean colectivos, camiones o vehículos particulares— para evitar acciones impredecibles que puedan costarles la vida.