Los desgarradores mensajes luego de la tragedia que sacudió al fútbol amateur y la Policía de Mendoza

Accidente en Mendoza: los mensajes desgarradores que parten el alma

La sorpresa y el impacto por lo repentino de la pérdida de Ramón Fernández en un partido de fútbol amateur en Lavalle, quedaron plasmados en los escritos de quienes compartieron con él guardias, patrullajes y la vida misma. Las frases reflejan a un líder nato, a un compañero leal y a un fanático del fútbol y los debates de actualidad.

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Entre los dolorosos posteos de despedida, sus seres queridos y camaradas expresaron:

"Lo conocí desde sus inicios en la policía, destacándose por su personalidad e inteligencia. Muy querido por sus compañeros y compañeras de promoción. Siempre buscó superarse y así logró alcanzar la mayor jerarquía en su carrera, estudiando hasta alcanzar el título de abogado. Nunca renunció a sus convicciones y siempre sintió un gran orgullo de ser policía, nunca cedió su condición para obtener ventajas y beneficios. Ha sido y será por siempre un gran hombre. Mis condolencias a su señora esposa y familia. Q.E.P.D.".

El recuerdo de su calidad humana y su rol como superior también fue una constante entre los uniformados:

"Un gusto haber trabajado con él. Un muy buen Jefe. Partiste de repente, Ramón Fernández. Descansa en paz, viejo camarada y amigo. Fue un gusto compartir contigo este último tiempo, debatiendo sobre actualidad e ideales".

Para quienes compartían su faceta más íntima y su pasión por el deporte, el golpe fue letal. Así lo despidieron sus amigos de la cancha:

"Alberto, amigo, solo fuiste a preparar el camino. Nos vemos en la próxima para seguir riéndonos y disfrutar de una nueva experiencia. Abrazo al cielo y que el altísimo te reciba en su seno y le dé resignación a la familia".

"Que descanses en paz querido amigo de innumerables tardes de fútbol, excelente amigo y líder como jefe. Ruego una plegaria por tu eterno descanso y mis condolencias a familias y amigos. Hasta el próximo partido".

"Loco, triste noticia. Gracias por tu amistad y ruego a Dios que te dé el descanso eterno y resignación y fuerzas a la familia para sobrellevar este difícil momento".

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Cómo fue la tragedia

La tragedia fatal ocurrió de la forma más imprevista y dejó en estado de shock a todos los presentes en el encuentro que se disputaba en Lavalle.

Ramón Fernández se encontraba disfrutando de una de sus pasiones de toda la vida: el fútbol amateur. Compartía la jornada deportiva rodeado de amigos y camaradas, en lo que prometía ser una típica tarde de deporte y compañerismo.

Sin embargo, en medio de la intensidad del partido, la tragedia se hizo presente de manera súbita. Fernández sufrió una grave descompensación en pleno campo de juego. Pese a la desesperación inmediata de sus compañeros, la rápida intervención y los intentos denodados por reanimarlo, el cuadro fue irreversible y se constató su fallecimiento casi al instante.

Una tarde de risas, fútbol y amistad que se transformó, en un instante, en una despedida tan dolorosa como inesperada para toda Mendoza.