A 20 días del Mundial, cuánto sale viajar de Mendoza a Estados Unidos: el costo de un paquete hoy

Ahora sí, agarrá la calculadora: por todo concepto, hay que pensar en no menos de U$S 6.800, y hasta los U$S9.000, si el viajero prefiere un hospedaje de mayor categoría. Pero dependerá de lo que avance el equipo en la Copa y tu bolsillo.

Para ajustar el presupuesto: cuánto cuesta viajar por un partido

Obviamente, todo se puede ajustar al presupuesto personal, más allá del fanatismo que generan Messi & compañía.

"Si la elección es viajar para estar en un partido el costo oscila entre los 2.800 y 3.500 dólares, sin contar comidas", detalló Victoria Amaya, gerente de ventas de la agencia Triex, quien reconoce que "hubo una buena preventa".

Si bien los precios de los paquetes variaron entre el segundo semestre del 2025 cuandos empezaron a comercializarse y la actualidad (se estima que ya están entre 15 y 20% arriba) todavía hay alternativas con financiación propia.

La ejecutiva advierte que la decisión de la estadía por partido dependerá de la fecha y por supuesto, la sede. No tiene el mismo aterrizar en Kansas para el debut con Argelia el 16 de junio "que sumar vuelos internos a Dallas u otros destinos si la selección avanza".

Aún así, reconoce que en lo que va del año "se vendieron muchos paquetes por un partido de la selección argentina, sobre todo el segundo (contra Austria, el 22 de junio en Dallas).

El gasto en comidas durante el Mundial

Para el argentino que suele ser "gasolero" a la hora de comer si viajó en plan de estadía más prolongada ( o no tanto) el esquema para la Copa del Mundo EEUU- México- Canadá es una buena noticia.

"Eso también depende del gusto de cada uno, pero en Estados Unidos no te sentás en un restaurante. Las opciones más accesibles son comprar comida en el súper o en cualquier cadena conocida de fast-food", explicó Amaya.

Vamos a los números: si optás por una hamburguesa con papas en un Mc Donalds tenés que calcular de 11 a 15 dólares por día. Pero podés bajar ese gasto a la mitad si vas al súper.

Es que comprar la clásica caja de fideos precocinados, por ejemplo, cuesta unos 5 dólares, pero cualquier otra alternativa no va a superar los 9.

Claro que todo el presupuesto inicial puede cambiar con el pase a octavos de final.... si eso pasa (ojalá) habrá que agregar un paquete extra de al menos 3 noches de estadía, con un aéreo interno.