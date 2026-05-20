Monteoliva confirmó avances para viajar sin visa a Estados Unidos

rus monteoliva 2 La ministra Mercedes Rus y su par, Alejandra Monteoliva de Nación en su visita a Mendoza.

Operativo de seguridad para el Mundial 2026

Alejandra Monteoliva también habló sobre el operativo de seguridad previsto para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Allí confirmó que el gobierno argentino compartió información con autoridades norteamericanas para impedir el ingreso de personas con antecedentes o sanciones vinculadas a la violencia en el fútbol.

La ministra detalló que actualmente existen cerca de 21.000 personas con derecho de admisión en el marco del programa Tribuna Segura. Además, explicó que se incorporaron otros 13.000 deudores alimentarios morosos tras un convenio con la Ciudad de Buenos Aires. “En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios”, afirmó.

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Además, la funcionaria nacional destacó el vínculo bilateral con Estados Unidos y sostuvo que la Argentina se convirtió en “un socio estratégico” en materia de seguridad regional. Según relató, desde Washington valoraron las políticas locales contra el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo.

Seguridad y tensiones en el gobierno de Javier Milei

Consultada por las tensiones dentro del oficialismo, Monteoliva relativizó las diferencias internas y aseguró que todos los integrantes del Gabinete mantienen coincidencias respecto al rumbo del gobierno encabezado por Javier Milei.

Por otra parte, señaló que el Ejecutivo trabaja en una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y mencionó avances en la cobertura médica del personal tras cambios implementados en el sistema de obras sociales.

Finalmente, remarcó que el gobierno reforzó los controles en las cárceles para evitar el uso ilegal de celulares por parte de internos. Según precisó, ya fueron destruidos más de 4.500 dispositivos en distintos operativos realizados junto a la Justicia.