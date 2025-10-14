Estados Unidos sumará personal en consulados por demanda de visas para el Mundial 2026

Debido al lanzamiento de venta de entradas la semana pasada, las autoridades estiman que la demanda se disparará, especialmente en países que no pertenecen al Visa Waiver Program o cuyos ciudadanos no tienen visas de turista vigentes. En esos casos se requerirán entrevistas presenciales y revisiones más estrictas.

ADUANA EEUU.jfif Los fans de países incluidos en el Visa Waiver Program probablemente no necesiten entrevista, mientras que quienes no están incluidos o no cuentan con visados activos deberán iniciar trámites ahora. Crédito: JOE RAEDLE Getty Images

Quiénes deberán prepararse con antelación

El Estado indicó que estos consulados reforzados estarán en “países designados”, aunque aún no se confirmaron cuáles, ni cuántos oficiales serán desplegados.