Estados Unidos sumará personal en consulados por demanda de visas para el Mundial 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que desplegará cientos de oficiales consulares adicionales en embajadas y consulados seleccionados alrededor del mundo para atender el aumento de solicitudes de visa de aficionados que planean viajar a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Debido al lanzamiento de venta de entradas la semana pasada, las autoridades estiman que la demanda se disparará, especialmente en países que no pertenecen al Visa Waiver Program o cuyos ciudadanos no tienen visas de turista vigentes. En esos casos se requerirán entrevistas presenciales y revisiones más estrictas.
Quiénes deberán prepararse con antelación
El Estado indicó que estos consulados reforzados estarán en “países designados”, aunque aún no se confirmaron cuáles, ni cuántos oficiales serán desplegados.
Aquellos fans de países incluidos en el Visa Waiver Program probablemente no necesiten entrevista, mientras que quienes no están incluidos o no cuentan con visados activos deberán iniciar trámites ahora, pues podrían enfrentar demoras.
El anuncio aclara que los servicios de pasaporte y visa continuarán funcionando incluso si persiste el cierre parcial del gobierno federal.
Qué hacer si sos argentino con planes de ir al Mundial
- Aplicá por la visa lo antes posible, especialmente si tu país exige entrevista.
- Verificá si ya contás con una visa válida de turista o negocios; esto puede ahorrar tiempo.
- Prepará documentos que prueben vínculos con tu país (empleo, residencia, familia), ya que te los pueden pedir.
- Tené en cuenta políticas nuevas de seguridad: pueden solicitar información de redes sociales u otras verificaciones más rigurosas.
Para argentinos, esto significa planear con tiempo si quieren asegurar viajes y entradas al Mundial, porque la acumulación de solicitudes puede generar demoras en consulados de Buenos Aires y otros países cercanos.
Fuente: AP News.