Un crimen muy cruel: joven de 20 años apareció asesinada dentro de una bolsa de arpillera y en un pozo ciego

crimen-Gabriela-Arací-Barrios-femicidio Gabriela Arací Barrios se encontraba desaparecida desde el domingo y fue hallada sin vida en un pozo ciego, en un crimen que conmueve Chaco. Foto: Facebook.

Crimen que conmueve: así fue el hallazgo del cuerpo

Durante la búsqueda de Gabriela Arací Barrios, un perro de la División de Búsqueda de Personas, muy capacitado en hallar restos humanos, no dudó en marcar con insistencia una zona. Los uniformados siguieron sus indicios, revisaron la zona marcada y descubrieron un pozo cloacal cubierto por una tapa de cemento.

Al destaparlo, personal de Bomberos encontró en su interior una bolsa de arpillera amarilla que contenía el cuerpo de una mujer. Estaba semi desnudo. Instantes después determinaron que pertenecía a Barrios, en un crimen que conmociona.

crimen-Jesús-Salvatierra Pedro Jesús Salvatierra es el único detenido por el crimen de la joven chaqueña, de 20 años.

El cuerpo de la joven fue trasladado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses hacia la morgue judicial de Sáenz Peña, donde estaba previsto que le realizaran la autopsia correspondiente para determinar las causas de muerte.

A lo lardo del procedimiento, los uniformados secuestraron una moto RX 150, cuatro cuchillos, una radio portátil, cabellos, pantalón grafa, mantel y una remera negra.

La joven víctima medía 1,65 metros de altura, era de contextura física delgada, tez blanca, tenía cabello lacio colorado, ojos marrones, al tiempo que cuando se extravió vestía un pantalón corto de jean blanco adelante y azul atrás, una remera manga corta negra, buzo gris claro con capucha y zapatillas negras.