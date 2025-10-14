En un hecho que causó una enorme consternación, un preso de la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta, fue asesinado brutalmente, por lo que hay cinco internos que fueron identificados por el crimen y, según las primeras informaciones que están manejando los investigadores, la víctima recibió una herida profunda en la región cervical con un arma blanca tumbera.
Lo mataron de un chuzazo tumbero: conmoción por el brutal crimen a sangre fría
El crimen ocurrió el lunes reciente en el penal de Villa Las Rosas, en Salta. Hay varios sospechosos que están siendo investigados por el asesinato
El aberrante crimen tuvo lugar el lunes por la mañana cuando personal penitenciario dio a conocer detalles sobre un incidente dentro de la Unidad Carcelaria Nº1 de Villa Las Rosas, en el que un interno resultó gravemente herido.
El recluso del penal, de 28 años de edad, tuvo que ser trasladado inmediatamente al Hospital San Bernardo y, pese a que ingresó al quirófano, horas después confirmaron su muerte por las profundas heridas recibidas.
Asesinato en Salta: cinco sospechosos
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, se encuentra llevando adelante la investigación del crimen y dispuso tareas de preservación del lugar, secuestro de registros fílmicos y relevamiento de testigos.
Conforme a la información dictada por las autoridades de Salta, los cinco sospechosos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad fueron apartados de dicho penal mientras avanza la investigación.
La víctima y alguno de los acusados cumplían condena por robo y, según el diario El Tribuno, otros también por lesiones y violencia de género.