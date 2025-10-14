Inicio Policiales Crimen
Lo mataron de un chuzazo tumbero: conmoción por el brutal crimen a sangre fría

El crimen ocurrió el lunes reciente en el penal de Villa Las Rosas, en Salta. Hay varios sospechosos que están siendo investigados por el asesinato

Imagen ilustrativa de una chuza tumbera casera, el arma utilizada para cometer el crimen del preso en Salta.

En un hecho que causó una enorme consternación, un preso de la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta, fue asesinado brutalmente, por lo que hay cinco internos que fueron identificados por el crimen y, según las primeras informaciones que están manejando los investigadores, la víctima recibió una herida profunda en la región cervical con un arma blanca tumbera.

El aberrante crimen tuvo lugar el lunes por la mañana cuando personal penitenciario dio a conocer detalles sobre un incidente dentro de la Unidad Carcelaria Nº1 de Villa Las Rosas, en el que un interno resultó gravemente herido.

El recluso del penal, de 28 años de edad, tuvo que ser trasladado inmediatamente al Hospital San Bernardo y, pese a que ingresó al quirófano, horas después confirmaron su muerte por las profundas heridas recibidas.

El penal de Salta se cobró la vida de una persona.

Asesinato en Salta: cinco sospechosos

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, se encuentra llevando adelante la investigación del crimen y dispuso tareas de preservación del lugar, secuestro de registros fílmicos y relevamiento de testigos.

Conforme a la información dictada por las autoridades de Salta, los cinco sospechosos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad fueron apartados de dicho penal mientras avanza la investigación.

El penal de Villa Las Rosas, en Salta, lugar donde ocurrió el crimen.

La víctima y alguno de los acusados cumplían condena por robo y, según el diario El Tribuno, otros también por lesiones y violencia de género.

