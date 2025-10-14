Lo mataron de un chuzazo tumbero: conmoción por el brutal crimen a sangre fría

crimen-en-penal-Villa-Las-Rosas-salta El penal de Salta se cobró la vida de una persona.

Asesinato en Salta: cinco sospechosos

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, se encuentra llevando adelante la investigación del crimen y dispuso tareas de preservación del lugar, secuestro de registros fílmicos y relevamiento de testigos.

Conforme a la información dictada por las autoridades de Salta, los cinco sospechosos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad fueron apartados de dicho penal mientras avanza la investigación.

crimen-en-penal-Villa-Las-Rosas-salta-asesinato El penal de Villa Las Rosas, en Salta, lugar donde ocurrió el crimen.

La víctima y alguno de los acusados cumplían condena por robo y, según el diario El Tribuno, otros también por lesiones y violencia de género.