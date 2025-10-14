Finalizó la obra de Vialidad y se normalizó el tránsito en el Acceso Este

En agosto fue un reactor de 400 toneladas que viajó desde IMPSA hasta una dependencia de YPF, afectando la circulación en el Acceso Sur durante varias jornadas y llamando la atención de los que pasaban por ahí.

reactor ypf mendoza impsa traslado30 El enorme reactor de IMPSA que causó demoras en el tránsito hace algunas semanas. Nicolás Ríos / Diario UNO

Pero al menos eso estaba más o menos programado. En cambio, el socavón que se abrió a principios de octubre en esa misma vía descolocó a las autoridades e hizo que la Municipalidad de Luján de Cuyo tuviera que trabajar en tiempo récord para reparar un caño cloacal que se había degradado y generó el enorme pozo.

socavón acceso sur luján de cuyo Una perspectiva cenital del socavón que se abrió en Acceso Sur a principios de octubre. El agujero fue reparado rápidamente.

Por suerte, en este último caso no se registraron heridos ni accidentes de consideración. Pero algo es seguro: cada tanto, el tránsito en Mendoza sigue siendo noticia.