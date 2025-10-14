El día en minutos: heladas en Valle de Uco, obras claves en el presupuesto 2026 y un camión hundido

En el ámbito de la salud, se espera que el Hospital de Luján sea adjudicado a una de las tres empresas oferentes antes de fin de año. La empresa ganadora deberá habilitar consultorios enfocados en Pediatría de forma inmediata y tendrá 18 meses para completar el área de cirugía ambulatoria, quedando el hospital totalmente operativo en 2027 bajo un esquema de gestión público-privado.

En materia electoral, la Cámara Nacional Electoral rechazó definitivamente la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires, dictaminando que era "materialmente imposible" modificar el material a días de los comicios ya que el proceso estaba "precluido". Por lo tanto, la imagen del excandidato José Luis Espert, quien renunció a su postulación por La Libertad Avanza tras denuncias de vínculos con un empresario investigado por narcotráfico, figurará en la Boleta Única Papel el 26 de octubre.

En el plano financiero, el plazo fijo se mantiene como una inversión de bajo riesgo que ofrece a los ahorristas tasas de interés anuales que rondan el 35% o más tras la desregulación del BCRA.

Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas de Diario UNO y verificadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que emplea IA para reproducir voces y diálogos de forma natural.