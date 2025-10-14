“El día en minutos” de Diario UNO ofrece un repaso claro y dinámico de las principales noticias de Mendoza y el mundo. Disponible de lunes a viernes, escuchalo en cualquier momento y mantenete informado en pocos minutos.
El día en minutos: heladas en Valle de Uco, obras claves en el presupuesto 2026 y un camión hundido
El Presupuesto 2026, presentado por el ministro Natalio Mema, destina 140.000 millones para la ampliación del Metrotranvía (incluyendo la renovación de vías de las primeras etapas) y $100.000 millones para la puesta en marcha del Tren de Cercanías del Este. Además, el plan busca la Modernización del Estado mediante la expansión de la aplicación MxM – Mendoza x Mí, que gestiona 1,5 millones de trámites mensuales y permite la eliminación de tasas en trámites del Registro Civil y el Boletín Oficial, reduciendo costos y tiempos para los ciudadanos.
La producción agrícola del Valle de Uco fue severamente castigada por la quinta helada tardía en menos de un mes, con temperaturas que alcanzaron los -2,5ºC en zonas como Tunuyán y San Carlos. Este evento afectó a frutales de carozo (ciruelos, duraznos, damascos) y a viñedos en plena brotación. Los técnicos deberán esperar una o dos semanas para realizar evaluaciones a campo y determinar la magnitud total del daño en los cultivos.
En el ámbito de la salud, se espera que el Hospital de Luján sea adjudicado a una de las tres empresas oferentes antes de fin de año. La empresa ganadora deberá habilitar consultorios enfocados en Pediatría de forma inmediata y tendrá 18 meses para completar el área de cirugía ambulatoria, quedando el hospital totalmente operativo en 2027 bajo un esquema de gestión público-privado.
En materia electoral, la Cámara Nacional Electoral rechazó definitivamente la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires, dictaminando que era "materialmente imposible" modificar el material a días de los comicios ya que el proceso estaba "precluido". Por lo tanto, la imagen del excandidato José Luis Espert, quien renunció a su postulación por La Libertad Avanza tras denuncias de vínculos con un empresario investigado por narcotráfico, figurará en la Boleta Única Papel el 26 de octubre.
En el plano financiero, el plazo fijo se mantiene como una inversión de bajo riesgo que ofrece a los ahorristas tasas de interés anuales que rondan el 35% o más tras la desregulación del BCRA.
Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas de Diario UNO y verificadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que emplea IA para reproducir voces y diálogos de forma natural.