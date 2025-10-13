El Fiat Tempra completamente renovado: la versión 2026 del histórico sedán

La cintura del auto es ligeramente más alta que el modelo original, confiriéndole una presencia más robusta y contemporánea, mientras que los pasos de rueda son más anchos para albergar llantas de aleación bitono de 18 pulgadas.

El frontal es quizás donde la modernización es más evidente. Mantiene la horizontalidad del diseño original, pero ahora incorpora ópticas ultra-delgadas con tecnología Full-LED Matrix. Estas no solo mejoran drásticamente la visibilidad, sino que también ofrecen funciones adaptativas.

inteligencia artificial, fiat tempra Así sería la versión 2026 del Tempra, según la inteligencia artificial.

La calidad de las terminaciones exteriores refleja su estatus moderno. Los marcos de las ventanas están acabados en cromo satinado (o negro piano, según la versión) y las manijas de las puertas son al ras de la carrocería, desplegables automáticamente, lo que contribuye a la estética limpia.

El Fiat Tempra 2026 estaría montado sobre una plataforma moderna y rígida (probablemente una evolución de la plataforma del Cronos/Fastback) que prioriza la seguridad y el confort de marcha.

Las dos opciones de motorización

El Fiat Tempra 2026 vendría con dos opciones de motorización disponibles para el auto: