El Fiat Tempra completamente renovado: la versión 2026 del histórico sedán

El Fiat Tempra fue un automóvil familiar de tamaño mediano producido por Fiat en Italia entre 1990 y 1996, como sucesor del Fiat Regata. Estaba disponible en versiones sedán de 4 puertas y station wagon (llamada Weekend). Compartía plataforma con otros modelos de Fiat como el Tipo, y con el Lancia Dedra y el Alfa Romeo 155.
Al día de hoy, son muchos los nostálgicos que se preguntan cómo se vería este auto paseando por las calles. Recrear el último modelo es posible gracias a la utilización de la inteligencia artificial.
La versión 2026 del Fiat Tempra, según la inteligencia artificial
El Fiat Tempra 2026 respeta fielmente la silueta de sedán de tres volúmenes que lo hizo icónico, destacando por su pilar C inclinado y el baúl elevado. Sin embargo, se ha suavizado la carrocería con líneas más fluidas y aerodinámicas.
La cintura del auto es ligeramente más alta que el modelo original, confiriéndole una presencia más robusta y contemporánea, mientras que los pasos de rueda son más anchos para albergar llantas de aleación bitono de 18 pulgadas.
El frontal es quizás donde la modernización es más evidente. Mantiene la horizontalidad del diseño original, pero ahora incorpora ópticas ultra-delgadas con tecnología Full-LED Matrix. Estas no solo mejoran drásticamente la visibilidad, sino que también ofrecen funciones adaptativas.
La calidad de las terminaciones exteriores refleja su estatus moderno. Los marcos de las ventanas están acabados en cromo satinado (o negro piano, según la versión) y las manijas de las puertas son al ras de la carrocería, desplegables automáticamente, lo que contribuye a la estética limpia.
El Fiat Tempra 2026 estaría montado sobre una plataforma moderna y rígida (probablemente una evolución de la plataforma del Cronos/Fastback) que prioriza la seguridad y el confort de marcha.
Las dos opciones de motorización
El Fiat Tempra 2026 vendría con dos opciones de motorización disponibles para el auto:
- Versión Turbo 270 (Nafta): la motorización principal sería el propulsor 1.3L Turbo Firefly GSE T270 de inyección directa. Este motor, ya utilizado en modelos de alta gama de la marca en la región, generaría alrededor de 175 CV de potencia y 270 Nm de torque.
- Versión Híbrida (HEV): en línea con la electrificación global, el Tempra contaría con una variante Mild-Hybrid o Híbrida Convencional (HEV). Utilizaría el motor Firefly de menor cilindrada (por ejemplo, el 1.0L Turbo T200 o el 1.3L atmosférico) asistido por un motor eléctrico.