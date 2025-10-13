Un bebé y un chico de 18 años murieron en un accidente cuando volvían de ver a Gimnasia y Esgrima

La Policía y ambulancias llegaron al lugar del accidente donde asistieron a todas las personas y confirmaron que el bebé y el chico de 18 años murieron en el lugar, mientras que las 2 mujeres fueron trasladadas al hospital Ramón Carrillo con varias heridas, mientras que el hombre fue trasladado a otro centro médico.

accidente San Luis gimnasia y esgrima Lautaro Godoy 2 Lautaro Godoy había viajado con su familia a Buenos Aires y murió en un accidente cuando regresaban a Mendoza.

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tras el accidente

En su cuenta de X, el Lobo hizo un posteo tras la muerte del hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y su sobrino.

"Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento", expresaron en sus redes al enterarse del accidente en San Luis.