Tragedia

Un bebé y un chico de 18 años murieron en un accidente cuando volvían de ver a Gimnasia y Esgrima

Viajaban junto a dos mujeres y un hombre desde Buenos Aires a Mendoza tras el partido de Gimnasia y Esgrima. El accidente ocurrió en la Ruta 7, en San Luis

Lautaro Godoy, de 18 años, murió en un accidente en San Luis cuando regresaba con su familia de Buenos Aires, donde vieron a Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascender a Primera División.

Un joven de 18 años y un bebé de 2 meses murieron en un accidente en la Ruta 7, en San Luis, cuando regresaban desde Buenos Aires. Las víctimas regresaban a Mendoza junto a su familia tras ir al partido del triunfo Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante el Deportivo Madryn, y pasó a Primera División. El mismo club blanquinegro hizo un posteo en sus redes.

Las víctimas fueron identificada como Damián, de 2 meses, y su tío Lautaro Godoy, de 18 años, quienes viajaban en un Honda Fit junto a dos mujeres de 23 y 40 años, y un hombre de 44 años.

accidente San Luis gimnasia y esgrima Lautaro Godoy
Los mendocinos Lautaro Godoy y su sobrino Dami&aacute;n de 2 meses murieron en la tarde del domingo en un accidente en la Ruta 7 en San Luis.

El accidente fue alrededor de las 16 del domingo en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas (Ruta 7), a la altura de la ciudad de Alto Pencoso, en San Luis. El conductor del auto perdió el control, volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.

La Policía y ambulancias llegaron al lugar del accidente donde asistieron a todas las personas y confirmaron que el bebé y el chico de 18 años murieron en el lugar, mientras que las 2 mujeres fueron trasladadas al hospital Ramón Carrillo con varias heridas, mientras que el hombre fue trasladado a otro centro médico.

accidente San Luis gimnasia y esgrima Lautaro Godoy 2
Lautaro Godoy había viajado con su familia a Buenos Aires y murió en un accidente cuando regresaban a Mendoza.

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tras el accidente

En su cuenta de X, el Lobo hizo un posteo tras la muerte del hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y su sobrino.

accidente San Luis gimnasia y esgrima 2

"Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento", expresaron en sus redes al enterarse del accidente en San Luis.

