Un bebé y un chico de 18 años murieron en un accidente cuando volvían de ver a Gimnasia y Esgrima

Un joven de 18 años y un bebé de 2 meses murieron en un accidente en la Ruta 7, en San Luis, cuando regresaban desde Buenos Aires. Las víctimas regresaban a Mendoza junto a su familia tras ir al partido del triunfo Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante el Deportivo Madryn, y pasó a Primera División. El mismo club blanquinegro hizo un posteo en sus redes.
Las víctimas fueron identificada como Damián, de 2 meses, y su tío Lautaro Godoy, de 18 años, quienes viajaban en un Honda Fit junto a dos mujeres de 23 y 40 años, y un hombre de 44 años.
El accidente fue alrededor de las 16 del domingo en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas (Ruta 7), a la altura de la ciudad de Alto Pencoso, en San Luis. El conductor del auto perdió el control, volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.
La Policía y ambulancias llegaron al lugar del accidente donde asistieron a todas las personas y confirmaron que el bebé y el chico de 18 años murieron en el lugar, mientras que las 2 mujeres fueron trasladadas al hospital Ramón Carrillo con varias heridas, mientras que el hombre fue trasladado a otro centro médico.
En su cuenta de X, el Lobo hizo un posteo tras la muerte del hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y su sobrino.
"Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento", expresaron en sus redes al enterarse del accidente en San Luis.