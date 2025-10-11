Alta montaña
Accidente en la ruta 7: a un camión se le voló una carpa y un fierro de la estructura golpeó a un auto
El accidente en la ruta 7 se produjo en la localidad de Punta de Vacas, en la Curva del Tiempo. El camionero es oriundo de Chile
El accidente en la ruta 7 se produjo en la localidad de Punta de Vacas, en la Curva del Tiempo. El camionero es oriundo de Chile
El siniestro vial se produjo cerca de las 11 en la Curva del Tiempo a la altura de la localidad de Punta de Vacas, por donde circulaban decenas de autos teniendo en cuenta el fin de semana largo.
En el lugar trabajó personal de Gendarmería nacional, de la Policía de Mendoza y Tránsito de Las Heras.
También se trasladó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) para atender a las personas que viajaban en el vehículo que sufrió el impacto del caño de acero.