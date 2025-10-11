Accidente en la ruta 7: a un camión se le voló una carpa y un fierro de la estructura golpeó a un auto

El siniestro vial se produjo cerca de las 11 en la Curva del Tiempo a la altura de la localidad de Punta de Vacas, por donde circulaban decenas de autos teniendo en cuenta el fin de semana largo.

accidente camion ruta 7 punta de vacas El hierro que impactó contra un vehículo en la ruta 7. Foto: gentileza Osvaldo Valle

En el lugar trabajó personal de Gendarmería nacional, de la Policía de Mendoza y Tránsito de Las Heras.