Alta montaña

Accidente en la ruta 7: a un camión se le voló una carpa y un fierro de la estructura golpeó a un auto

El accidente en la ruta 7 se produjo en la localidad de Punta de Vacas, en la Curva del Tiempo. El camionero es oriundo de Chile

La carpa que se voló del camión con patente chilena.

Foto: gentileza Osvaldo Valle

Un camionero chileno protagonizó este sábado a la mañana un accidente en la alta montaña cuando se le voló la carpa del camión y un fierro de parte de la estructura golpeó a un auto que circulaba por la ruta 7. A pesar del susto, no hubo lesionados, de acuerdo a la información oficial.

El siniestro vial se produjo cerca de las 11 en la Curva del Tiempo a la altura de la localidad de Punta de Vacas, por donde circulaban decenas de autos teniendo en cuenta el fin de semana largo.

El hierro que impactó contra un vehículo en la ruta 7.

En el lugar trabajó personal de Gendarmería nacional, de la Policía de Mendoza y Tránsito de Las Heras.

También se trasladó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) para atender a las personas que viajaban en el vehículo que sufrió el impacto del caño de acero.

