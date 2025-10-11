La mayoría de los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima viajaron a Buenos Aires en autos particulares, camionetas, traffics, y un total de 16 colectivos.

Embed - Los hinchas de Gimnasia dijeron presente en Buenos Aires para la final contra Deportivo Madryn

Este partido se lleva todas las miradas del fin de semana y la trascendencia hizo que mucha gente que no podía viajar se acercara a despedir al plantel el pasado jueves con un gran caravanazo.

Los hinchas del Lobo volvieron a estar presentes en una final como el 8 de diciembre de 2024 en la cancha de Belgrano en la final del Reducido con San Martín de San Juan.

Embed - Los hinchas de Gimnasia pasearon por las calles del centro porteño en la previa de la final

Jornada histórica para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima afrontará este sábado el encuentro más importante de su historia la final de de la Primera Nacional, que puede depositarlo en la Liga Profesional de AFA.

El Lobo busca retornar al lugar que ocupó por última vez en aquel Torneo Nacional de 1984, cuando jugó octavos de final ante Argentinos Juniors.

El ascenso de otro equipo mendocino a la élite del fútbol argentino sería histórico: Mendoza tendría tres equipos en Primera, un logro insuperable en los capítulos de la máxima categoría nacional.