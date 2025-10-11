Los hinchas de Gimnasia y Esgrima pasearon este sábado por las calles céntricas -como en este por Corrientes- en la previa a la disputa de la final de la Primera Nacional contra Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima está en la gran final ante Deportivo Madryn, y ninguno de sus hinchadas quería perderse este encuentro histórico en la cancha de Platense, y los privilegiados que puedieron llegaron a la ciudad Autónoma de Buenos Aires desde Mendoza y Chubut.

Este sábado la ciudad de Buenos Aires se vio invadida por hinchas con los colores blanquinegros del Lobo. En las calles de la City porteña se vio a muchos simpatizantes haciendo la previa en las calles y bares y cafés.

Este sábado por la mañana, y desde el viernes por la tarde, fueron llegando los hinchas del Lobo mendocino para ir a ver la final de la Primera Nacional en cancha de Platense.

El aguante de los hinchas de Gimnasia y Esgrima en Buenos Aires

Desde Mendoza, en cualquier movilidad, los hinchas se trasladaron para ver a su querido Lobo. Nadie quiere faltar a este partido histórico.

La mayoría de los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima viajaron a Buenos Aires en autos particulares, camionetas, traffics, y un total de 16 colectivos.

Este partido se lleva todas las miradas del fin de semana y la trascendencia hizo que mucha gente que no podía viajar se acercara a despedir al plantel el pasado jueves con un gran caravanazo.

Los hinchas del Lobo volvieron a estar presentes en una final como el 8 de diciembre de 2024 en la cancha de Belgrano en la final del Reducido con San Martín de San Juan.

Jornada histórica para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima afrontará este sábado el encuentro más importante de su historia la final de de la Primera Nacional, que puede depositarlo en la Liga Profesional de AFA.

El Lobo busca retornar al lugar que ocupó por última vez en aquel Torneo Nacional de 1984, cuando jugó octavos de final ante Argentinos Juniors.

El ascenso de otro equipo mendocino a la élite del fútbol argentino sería histórico: Mendoza tendría tres equipos en Primera, un logro insuperable en los capítulos de la máxima categoría nacional.

