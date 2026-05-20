Dibu Martínez va por su primer título con el Aston Villa: hora y dónde ver hoy la final de la Europa League

Dibu Martínez y Emiliano Buendía llevaron al Aston Villa a una final europea tras 44 años

En 1982 el Aston Villa ganó la Copa de Europa y la Supercopa de Europa para luego dar inicio a una estadística que se romperá hoy a las 16 cuando enfrenten al conjunto alemán en la final de la Europa League. Ese año fue la última vez que jugaron una final europea, una racha de 44 años que rompieron los jugadores argentinos.

El entrenador del equipo de Birmingham es el francés Unai Emery, un especialista de la competición ya que ha disputado cinco finales y ganó cuatro de ellas:

Sevilla: 2014 (en Turín, Italia). Vs. Benfica: 0 - 0 y 4 - 2 en los penales.

Sevilla: 2015 (en Varsovia, Polonia). Vs. FC Dnipro: 3 - 2.

Sevilla: 2016 (en Basilea, Suiza). Vs. Liverpool: 3 - 1.

Villarreal: 2021 (en Gdansk, Polonia). Vs. Manchester United: 1 - 1 y 11 - 10 en los penales.

La única vez que perdió la final de la Europa League fue en la temporada 2018-19 cuando era entrenador del Arsenal donde cayó 4 a 1 frente al Chelsea.

Europa League El trofeo que buscan Dibu Martínez y Emiliano Buendía en la antesala del Mundial.

Dónde ver la final de la Europa League con Dibu Martínez y Emi Buendía como titulares

Final de la Europa League: Aston Villa (Inglaterra) - Friburgo (Alemania).