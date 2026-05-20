Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Después de 44 años

Dibu Martínez va por su primer título con el Aston Villa: hora y dónde ver hoy la final de la Europa League

El Aston Villa va por la Europa League con Dibu Martínez y Emiliano Buendía como titulares indiscutidos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Dibu Martínez va por la Europa League.

Dibu Martínez va por la Europa League.

Dibu Martínez y Emiliano Buendía, los dos argentinos que están en las filas del Aston Villa, van por la gloria desde las 16 cuando el conjunto de Birmingham pise el verde césped del Tüpra Stadium en Turquía para disputar la final de la Europa League.

Frente a ellos estará el Friburgo, equipo alemán que quedó séptimo en la Bundesliga y que sacó el boleto a las etapas clasificatorias de la Conference League, el tercer torneo internacional que se disputa en Europa.

Dibu Martínez - Emi Buendía
Dibu Mart&iacute;nez y Emi Buend&iacute;a quieren ganar su primer t&iacute;tulo con el West Ham.

Dibu Martínez y Emi Buendía quieren ganar su primer título con el West Ham.

Dibu Martínez y Emiliano Buendía llevaron al Aston Villa a una final europea tras 44 años

En 1982 el Aston Villa ganó la Copa de Europa y la Supercopa de Europa para luego dar inicio a una estadística que se romperá hoy a las 16 cuando enfrenten al conjunto alemán en la final de la Europa League. Ese año fue la última vez que jugaron una final europea, una racha de 44 años que rompieron los jugadores argentinos.

El entrenador del equipo de Birmingham es el francés Unai Emery, un especialista de la competición ya que ha disputado cinco finales y ganó cuatro de ellas:

  • Sevilla: 2014 (en Turín, Italia). Vs. Benfica: 0 - 0 y 4 - 2 en los penales.
  • Sevilla: 2015 (en Varsovia, Polonia). Vs. FC Dnipro: 3 - 2.
  • Sevilla: 2016 (en Basilea, Suiza). Vs. Liverpool: 3 - 1.
  • Villarreal: 2021 (en Gdansk, Polonia). Vs. Manchester United: 1 - 1 y 11 - 10 en los penales.

La única vez que perdió la final de la Europa League fue en la temporada 2018-19 cuando era entrenador del Arsenal donde cayó 4 a 1 frente al Chelsea.

Europa League
El trofeo que buscan Dibu Mart&iacute;nez y Emiliano Buend&iacute;a en la antesala del Mundial.

El trofeo que buscan Dibu Martínez y Emiliano Buendía en la antesala del Mundial.

Dónde ver la final de la Europa League con Dibu Martínez y Emi Buendía como titulares

Final de la Europa League: Aston Villa (Inglaterra) - Friburgo (Alemania).

  • Hora: 16 (hora de Argentina).
  • TV: ESPN.
  • Árbitro: François Letexier (Francia).
  • VAR: Jerome Brisard (Francia).
  • Estadio: Tüpra Stadyumu (Estambul, Turquía).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas