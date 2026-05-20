Mariano Navone brilla en el ATP de Ginebra y es el mejor argentino en la previa de Roland Garros

El tenista de 9 de julio, que este año ganó su primer título en el ATP 250 de Bucarest y ascenderá al puesto 40 del mundo, encontró una gran regularidad en los últimos meses, lo que le permitió volver al top 50 tras un flojo inicio de 2026.

Su rival en los cuartos de final será el español Jaume Munar (8), quien más tarde le ganó a Francisco Comesaña con un doble 6-4, tras una hora y 34 minutos de juego. Con esta derrota, Comesaña extiende su muy flojo momento, ya que acumula varios meses sin conseguir buenos resultados, lo que incluso provocó que saliera del top 100 del ranking ATP.

Dura derrota de Tomás Etcheverry en la previa de Roland Garros

Tomás Etcheverry sufrió en el ATP 500 de Hamburgo una de las derrotas más duras de su carrera al caer ante el estadounidense Tommy Paul por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) en más de 3 horas y media de partido y luego de tener 7 match points.

Embed - TRIPLE TIE-BREAK EN UN PARTIDAZO TOTAL EN HAMBURGO: TOMMY PAUL DERROTÓ A ETCHEVERRY | RESUMEN

Etcheverry, quien dejará de ser el mejor argentino del ranking justo antes de Roland Garros, estuvo set y quiebre arriba, tuvo un par de match points, perdió el tiebreak y el partido se suspendió por falta de luz.

Este miércoles se reanudó el partido, desperdició otros 4 match points y en el tie break final volvió a tener otro, pero Paul lo levantó y luego cerró el partido.