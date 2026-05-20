"La mano está en posición natural": el audio del VAR que desató la furia de los hinchas de Boca

Los audios del VAR que desataron la furia de los hinchas de Boca

De acuerdo con el material audiovisual difundido por la entidad madre del fútbol continental, la jugada fue catalogada como "no sancionable". En el diálogo técnico expuesto, se argumenta firmemente la postura que hoy está en el ojo de la tormenta.

"La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural... El jugador de Cruzeiro intenta quitar su brazo del trayecto del balón", fue el diálogo entre las autoridades del partido.

En lo que tiene que ver con la jugada del gol de Merentiel, y siempre según los árbitros, Delgado "bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando espacio", y es por eso que el grito fue finalmente anulado.

cruzeiro, boca

Con esta igualdad ante Cruzeiro, Boca queda en una situación límite dentro de su zona en la Copa Libertadores, teniendo que vencer a Universidad Católica para asegurar su participación en la próxima fase.

El resultado que le conviene a Boca en U. Católica vs Barcelona

La quinta jornada del grupo D de la Copa Libertadores todavía no está completa, por lo que los hinchas de Boca están expectantes al resultado del próximo jueves, en el que se enfrentan Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

¿Qué le conviene a Boca que pase en Chile? El mejor resultado posible es un triunfo de Barcelona. ¿Por qué? Porque si Universidad Católica pierde, al Xeneize le alcanzará con empatar en la última fecha en La Bombonera para meterse en octavos de final.