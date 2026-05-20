Tras el polémico empate 1 a 1 entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores, la CONMEBOL decidió publicar los audios del VAR, en un intento de transparentar las decisiones arbitrales. Sin embargo, esto provocó la furia de cientos de hinchas del Xeneize.
"La mano está en posición natural": el audio del VAR que desató la furia de los hinchas de Boca
CONMEBOL publicó los audios del VAR y los hinchas de Boca explotaron de furia tras las polémicas decisiones arbitrales en La Bombonera
Sucede que hubo dos jugadas puntuales que al día de hoy recorren los medios de comunicación: la primera fue una polémica mano de Milton Delgado por la que se anuló un tanto agónico de Miguel Merentiel. La segunda, una mano definida por muchos como penal en el área de Cruzeiro momentos después.
Los audios del VAR que desataron la furia de los hinchas de Boca
De acuerdo con el material audiovisual difundido por la entidad madre del fútbol continental, la jugada fue catalogada como "no sancionable". En el diálogo técnico expuesto, se argumenta firmemente la postura que hoy está en el ojo de la tormenta.
"La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural... El jugador de Cruzeiro intenta quitar su brazo del trayecto del balón", fue el diálogo entre las autoridades del partido.
En lo que tiene que ver con la jugada del gol de Merentiel, y siempre según los árbitros, Delgado "bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando espacio", y es por eso que el grito fue finalmente anulado.
Con esta igualdad ante Cruzeiro, Boca queda en una situación límite dentro de su zona en la Copa Libertadores, teniendo que vencer a Universidad Católica para asegurar su participación en la próxima fase.
El resultado que le conviene a Boca en U. Católica vs Barcelona
La quinta jornada del grupo D de la Copa Libertadores todavía no está completa, por lo que los hinchas de Boca están expectantes al resultado del próximo jueves, en el que se enfrentan Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.
¿Qué le conviene a Boca que pase en Chile? El mejor resultado posible es un triunfo de Barcelona. ¿Por qué? Porque si Universidad Católica pierde, al Xeneize le alcanzará con empatar en la última fecha en La Bombonera para meterse en octavos de final.