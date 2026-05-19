Boca conoció la sanción que recibió Santiago Ascacibar por Copa Libertadores: multa económica y suspensión

Boca conoció la sanción para Santiago Ascacibar

La CONMEBOL tomó una decisión tras la expulsión del mediocampista en tierras ecuatorianas y no escatimó en utilizar la mano dura; es así que Santiago Ascacibar sufrió una sanción por duplicado:

dos fechas de suspensión por Copa Libertadores .

. multa de 3000 dólares.

De esta manera, el ex mediocampista y ex capitán de Estudiantes no podrá estar presente ni ante Cruzeiro ni ante la Universidad Católica, dos partidos fundamentales para que Boca consiga clasificar a los octavos de final.

Claudio Úbeda decidió reemplazarlo por Tomás Belmonte para recibir a Cruzeiro, mientras que por el momento no hay novedades sobre cuándo se jugaría el partido contra Sarmiento por Copa Argentina, por lo que podría haberse finalizado el semestre para Ascacibar.

Expulsión a Santiago Ascacibar El jugador de Boca en una imagen que dio la vuelta al mundo.

Por qué expulsaron a Ascacibar en la derrota de Boca

Se jugaban los 33 minutos del encuentro que enfrentó a Barcelona SC y a Boca en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Ecuador, cuando a Santiago Ascacibar se le saltó la cadena y pateó la cabeza de su rival en una jugada intrascendente.

Embed La EXPULSIÓN a SANTIAGO ASCACÍBAR por PEGARLE una PATADA en la CABEZA a MILTON CÉLIZ. #Boca queda con 10 JUGADORES por SEGUNDO PARTIDO SEGUIDO en la #CopaLibertadores. pic.twitter.com/ZggRAYOP06 — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 6, 2026

Carlos Betancurt, el árbitro colombiano que estuvo como principal, fue llamado por el VAR y finalmente decidió expulsar a Ascacibar con tarjeta roja directa, por lo que en Boca suponían que la sanción no sería de tan solo de un partido; situación que se confirmó por la CONMEBOL.

De esta manera el mediocampista Xeneize puede haber terminado su semestre futbolístico y verá desde afuera qué sucederá con Boca, quienes tienen que disputar dos partidos como local en la Copa Libertadores: frente a Cruzeiro y contra la Universidad Católica.