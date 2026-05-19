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Castigo por duplicado

Boca conoció la sanción que recibió Santiago Ascacibar por Copa Libertadores: multa económica y suspensión

El mediocampista de Boca fue expulsado en el partido frente al Barcelona de Ecuador con roja directa

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca sufre una sensible baja en la Copa Libertadores.

Boca sufre una sensible baja en la Copa Libertadores.

Boca Juniors visitó a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha de la Copa Libertadores todo salió mal para el conjunto de Claudio Úbeda: Santiago Ascacibar fue expulsado con roja directa cuando recién iban 33 minutos de la primera etapa y en el 73 apareció Héctor Villalba para quedarse con los tres puntos.

Esto complicó el panorama del Xeneize de cara a los octavos de final del certamen internacional más importante del continente; para colmo, en horas de la mañana se conoció la sanción que recibió el mediocampista.

Roja a Ascacibar
Todo Boca le reclama la decisi&oacute;n al &aacute;rbitro colombiano.

Todo Boca le reclama la decisión al árbitro colombiano.

Boca conoció la sanción para Santiago Ascacibar

La CONMEBOL tomó una decisión tras la expulsión del mediocampista en tierras ecuatorianas y no escatimó en utilizar la mano dura; es así que Santiago Ascacibar sufrió una sanción por duplicado:

  • dos fechas de suspensión por Copa Libertadores.
  • multa de 3000 dólares.

De esta manera, el ex mediocampista y ex capitán de Estudiantes no podrá estar presente ni ante Cruzeiro ni ante la Universidad Católica, dos partidos fundamentales para que Boca consiga clasificar a los octavos de final.

Claudio Úbeda decidió reemplazarlo por Tomás Belmonte para recibir a Cruzeiro, mientras que por el momento no hay novedades sobre cuándo se jugaría el partido contra Sarmiento por Copa Argentina, por lo que podría haberse finalizado el semestre para Ascacibar.

Expulsión a Santiago Ascacibar
El jugador de Boca en una imagen que dio la vuelta al mundo.

El jugador de Boca en una imagen que dio la vuelta al mundo.

Por qué expulsaron a Ascacibar en la derrota de Boca

Se jugaban los 33 minutos del encuentro que enfrentó a Barcelona SC y a Boca en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Ecuador, cuando a Santiago Ascacibar se le saltó la cadena y pateó la cabeza de su rival en una jugada intrascendente.

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Carlos Betancurt, el árbitro colombiano que estuvo como principal, fue llamado por el VAR y finalmente decidió expulsar a Ascacibar con tarjeta roja directa, por lo que en Boca suponían que la sanción no sería de tan solo de un partido; situación que se confirmó por la CONMEBOL.

De esta manera el mediocampista Xeneize puede haber terminado su semestre futbolístico y verá desde afuera qué sucederá con Boca, quienes tienen que disputar dos partidos como local en la Copa Libertadores: frente a Cruzeiro y contra la Universidad Católica.

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