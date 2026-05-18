El Club Sportivo Independiente Rivadavia recibió este lunes la Cruz al Mérito Deportivo, la máxima distinción que entrega anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza y que en este 2026 cumple 80 años.
Independiente Rivadavia ganó la Cruz al Mérito Deportivo, la máxima distinción del deporte de Mendoza
No es la primera vez que una institución es merecedora de este premio ya que en 2005 se le concedió a Godoy Cruz Antonio Tomba por ganar el título de la Primera Nacional, mientras que Marista Rugby Club (1972), el Club Mendoza de Regatas, en remo (1974) y el Tiro Federal Mendoza (1986) forman parte de la lista selecta lista de ganadores.
"Es una satisfacción muy grande. Estos premios son para los dirigentes, como dijo Lucio Ortiz, una pequeña caricia al corazón", destacó Beto Rez Masud horas antes de embarcarse rumbo a Venezuela para la continuidad de la Copa Libertadores.
Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes de Mendoza, y Lucio Ortiz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, fueron quiénes entregaron el premio en la gala de los Premios Huarpe realizada este lunes en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.
La Lepra, por haber consagrado en la Copa Argentina del año pasado, inscribió su nombre entre los grandes deportistas mendocinos que desde 1946 hasta la fecha (con una interrupción entre 2008 y 2020) recibieron la distinción.
Entre otros se puede nombrar nada menos que a Pascual Pérez, Ernesto Contreras, Nicolino Locche, Víctor Legrotaglie, Hugo Pastor Corro, Mario Rubio, el Panza Videla, Federico Méndez, Pablo Chacón, Gabriel Cairo, Marina Di Giácomo, el Pato Grau y los dos anteriores ganadores: Rodrigo Isgró y Julián Santero.
Historial de ganadores de la Cruz al Mérito Deportivo
- 1946 Miguel Cafaro (montañismo)
- 1947 Dante Luis Bufano (tiro)
- 1948 Pascual Pérez (boxeo)
- 1949 Pedro Postigo (tiro)
- 1950 Simón Lacerna (pesas)
- 1951 Angel Spossatto (pesas)
- 1952 Pedro Mercado (tiro)
- 1953 Romeo Galán (atletismo)
- 1954 Pascual Pérez (box)
- 1955 Humberto Hurtado (ciclismo)
- 1956 Francisco Gelabert (box)
- 1957 Ernesto Contreras (ciclismo)
- 1958 Carlos Aro (boxeo)
- 1959 Arturo Mansilla (pesas)
- 1960 Sara Carrasco (atletismo)
- 1961 Alfonso Richard (tiro)
- 1962 Rodolfo Lombino (hockey sobre patines)
- 1963 desierto
- 1964 Raúl Travieso (golf)
- 1965 Marcelo Terrera (atletismo)
- 1966 Daniel González (polo)
- 1967 Eduardo Copello (automovilismo)
- 1968 Nicolino Locche (boxeo)
- 1969 Gladys Ortega (atletismo)
- 1970 desierto
- 1971 Víctor Legrotaglie (fútbol)
- 1972 Marista Rugby Club (rugby)
- 1973 Orlando Girelli (tenis)
- 1974 Club Mendoza de Regatas (remo)
- 1975 María García (deporte adaptado-natación)
- 1976 Rito Irañeta (rugby)
- 1977 Hugo Corro (boxeo)
- 1978 Aldo Chesi (tiro)
- 1979 Orlando Muñoz (bochas)
- 1980 Elina Urbano (atletismo)
- 1981 Gustavo Ballas (boxeo)
- 1982 Alfredo Maravilla (atletismo)
- 1983 Oscar González (tenis de mesa)
- 1984 Mario Rubio (hockey sobre patines)
- 1985 Mario Hernán Videla (fútbol)
- 1986 Tiro Federal Mendoza
- 1987 Federico Silvestre (rugby)
- 1988 Carlos Maslup (deporte adaptado-natación y atletismo)
- 1989 Roberto Patti - Néstor Fernández - Daniel Fabre (automovilismo)
- 1990 Miguel A. Sanchez (montañismo)
- 1991 Juan Carlos Frery (tenis de mesa)
- 1992 Federico Méndez (rugby)
- 1993 Cecilia Zeid (tiro)
- 1994 Pablo Chacón (boxeo)
- 1995 Cecilia Zeid (tiro)
- 1996 Pablo Chacón (boxeo)
- 1997 María Eva Giannatasio (patinaje artístico)
- 1998 no se realizó
- 1999 Gabriel Cairo (hockey sobre patines)
- 2000 Heber Orona (montañismo)
- 2001 no se realizó
- 2002 no se realizó
- 2003 Roberto Grau (rugby)
- 2004 Marina Di Giácomo (hockey sobre césped)
- 2005 Godoy Cruz A.T (fútbol)
- 2006 Cecilia Zeid (tiro)
- 2007 Horacio Sicilia (remo)
- 2008 a 2020 No se realizó.
- 2021 Federico Accardi (deporte adaptado-fútbol para ciegos)
- 2022 Laura Horta (montañismo)
- 2023 Rodrigo Isgró (rugby)
- 2024 Julián Santero (automovilismo)
- 2025 Independiente Rivadavia (fútbol)