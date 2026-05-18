Premios Huarpe: todos los elegidos en cada deporte por sus logros en la temporada 2025

Justamente su máximo dirigente, Federico Chiapetta, destacó: "Es uno de los premios, o tal vez, el más antiguo del deporte del país. Cuando uno ve el listado de los que han recibido este premio, la verdad que es muy emocionante. La provincia tiene un historial de deportistas a nivel mundial. Debemos sentirnos muy orgullosos. Yo destaco a los clubes, las federaciones, las familias, los entrenadores... Ellos son los verdaderos protagonistas de estos premios."

Embed - Federico Chiapetta en la gala de los Premios Huarpe

Todos los nominados fueron protagonistas en sus respectivas disciplinas durante el año pasado y tuvieron su merecido reconocimiento, algunos recibiendo la preciada estatuilla y otros con el honor de haber sido ternados por la prensa especializada.

Embed - Pablo Dellarole ganó el Huarpe por su actuación en FADEP

Huarpe honorífico para Oriozabala, el Lobo y la Lepra

Además de los ganadores en cada terna, el Círculo hizo entrega de un Huarpe honorífico a Gustavo Oriozabala, por sus logros en la natación de aguas abiertas, y nada menos a Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia por el ascenso a Primera División y la obtención de la Copa Argentina, respectivamente.

Embed - Gustavo Oriozabala ganó el Huarpe honorífico

Por el Lobo estuvo una delegación encabezada por la vicepresidenta Carina Legrotaglie y por la Lepra el vicepresidente Beto Rez Masud y Tomás Bottari, uno de las figuras del equipo que dirige Alfredo Berti

huarpe 2 Gimnasia y Esgrima tuvo su Premio Huarpe y lo entregó Ulpiano Suárez. Foto: Axel Lloret/UNO

"Es un premio al esfuerzo. Hemos sido reconocidos con un Huarpe y es un honor en esta provincia tener esta distinción que cumple con las expectativas de todos. Quiero hacer un agradecimiento al cuerpo técnico, a los dirigentes y a los jugadores, y a todos los colaboradores del club", dijo Rez Masud.

Embed - Agustín Gómez, capitán de Marista y Premio Huarpe de Rugby

Uno de los galardonados en su deporte fue Agustín Gómez, quien se retiró después haber liderado como capitán a Marista en la conquista del Torneo del Interior A de rugby. El Osito dijo estar: "Muy contento. Este es un reconocimiento muy importante, sobre todo porque no es personal sino que es en representación de todo el grupo, más que nada por lo que se logró el año pasado".

Embed - Andrés Benenati ganó el Premio Huarpe de golf

La gala contó con la conducción de Gastón Lucero y Raúl Adriazola, y la presencia de Ulpiano Suárez y Diego Costarelli, intendentes de la Ciudad de Mendoza y de Godoy Cruz, y del ministro Tadeo García Salazar.

huarpe 4 El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza fue galardonado por sus primeros 80 años. Foto: Axel Lloret/UNO

En el cierre de entrega se proyectó un video homenaje a glorias del deporte mendocino fallecidos y el broche de oro de una noche siempre especial para el deporte fue la entrega de la Cruz al Mérito Deportivo, con todos los ganadores en el escenario, para el Club Sportivo Independiente Rivadavia.

Embed - Camila Bertuggia ganó el Huarpe en Patinaje artístico

Los ganadores de los Premios Huarpe 2025

Atletismo: Ignacio Erario

Ajedrez: Martín Herrera

Hockey sobre césped masculino: Luciano Coria

Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti

Ciclismo de pista y ruta: Julieta Benedetti

Esgrima: Genaro Ivars

Fútbol femenino local: Luciana Napolitano

Handball femenino: Sofía Manzano

Futsal masculino: Facundo Torres

Futsal femenino: Agostina Morales

Tenis: Gaspar Martaux

Tenis de mesa: Francisco Sanchi

Bochas: Héctor Correas

Handball masculino: Alejo Mallea

Básquetbol femenino: Camila Arra

Golf: Andrés Benenati

Natación: Benjamín Mello

Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles

Hockey en línea: Pilar Marengo

Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Pablo Dellarole

Pádel: Jeremías Rufino

Vóleibol femenino: Zoe Gómez

Karting: Francisco Figueroa

Patinaje artístico: Camila Florencia Bertuggia

Automovilismo: Juan Cruz Yacopini

Básquetbol masculino: Andrés Berman

Boxeo: Alfredo Soto

Ciclismo BMX: Federico Villegas

Fútbol Internacional y Primera A: Tomás Marchiori

Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro

Pelota a mano: Adrián Astorga

Hockey sobre patines femenino: Yamila Nahim

Kickboxing: Sahid Morán

Pelota a paleta: Gabriel Blanco

Pesas: Tobías Lucero

Polo: Felipe Bernal

Montañismo: Rodrigo Orellano y Juan Bustos

Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra

Motociclismo: Julián Sánchez

Triatlón: María Emilia Vargas

Remo: Martín Mansilla

Rugby: Agustín Gómez

Beach voley: Bautista Amieva y Maciel Bueno

Tiro: Mariano Higgs

Turf: Facundo Campos

Vóleibol masculino: Agustín Loser

Windsurf: Constanza Almenara

Deporte adaptado: Candela Tamborindegui

Judo: Zoe Miranda

Gimnasia aérobica: Valentina Oros

Gimnasia artística: Delfina Estoco

Equitación: Lucas Mesa

Natación Aguas Abiertas: Martina Contreras Giorgio

Taekwondo: Mateo Di Leo

Beach handball: Lucas Sossich

Trail running: Camila Cioffi

Fútbol femenino nacional e internacional: Catalina Roggerone

Karate: Angelo Bicocca Cobarrubias

Huarpe Honorífico