El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza distinguió a los destacados de cada disciplina en la temporada 2025 en la tradicional gala de los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo.
Premios Huarpe: todos los elegidos en cada deporte por sus logros en la temporada 2025
El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza distinguió a los destacados de cada disciplina en la temporada 2025 en la tradicional gala de los Premios Huarpe.
Con presencias destacadas y ausentes con aviso por estar compitiendo fuera de la provincia, los nominados en las 58 ternas asistieron al Cine Teatro Plaza acompañados de familiares y allegados y disfrutaron de la fiesta que pudo llevarse a cabo gracias al trabajo del Círculo, presidido por Lucio Ortiz, y al inestimable aporte de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza.
Justamente su máximo dirigente, Federico Chiapetta, destacó: "Es uno de los premios, o tal vez, el más antiguo del deporte del país. Cuando uno ve el listado de los que han recibido este premio, la verdad que es muy emocionante. La provincia tiene un historial de deportistas a nivel mundial. Debemos sentirnos muy orgullosos. Yo destaco a los clubes, las federaciones, las familias, los entrenadores... Ellos son los verdaderos protagonistas de estos premios."
Todos los nominados fueron protagonistas en sus respectivas disciplinas durante el año pasado y tuvieron su merecido reconocimiento, algunos recibiendo la preciada estatuilla y otros con el honor de haber sido ternados por la prensa especializada.
Huarpe honorífico para Oriozabala, el Lobo y la Lepra
Además de los ganadores en cada terna, el Círculo hizo entrega de un Huarpe honorífico a Gustavo Oriozabala, por sus logros en la natación de aguas abiertas, y nada menos a Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia por el ascenso a Primera División y la obtención de la Copa Argentina, respectivamente.
Por el Lobo estuvo una delegación encabezada por la vicepresidenta Carina Legrotaglie y por la Lepra el vicepresidente Beto Rez Masud y Tomás Bottari, uno de las figuras del equipo que dirige Alfredo Berti
"Es un premio al esfuerzo. Hemos sido reconocidos con un Huarpe y es un honor en esta provincia tener esta distinción que cumple con las expectativas de todos. Quiero hacer un agradecimiento al cuerpo técnico, a los dirigentes y a los jugadores, y a todos los colaboradores del club", dijo Rez Masud.
Uno de los galardonados en su deporte fue Agustín Gómez, quien se retiró después haber liderado como capitán a Marista en la conquista del Torneo del Interior A de rugby. El Osito dijo estar: "Muy contento. Este es un reconocimiento muy importante, sobre todo porque no es personal sino que es en representación de todo el grupo, más que nada por lo que se logró el año pasado".
La gala contó con la conducción de Gastón Lucero y Raúl Adriazola, y la presencia de Ulpiano Suárez y Diego Costarelli, intendentes de la Ciudad de Mendoza y de Godoy Cruz, y del ministro Tadeo García Salazar.
En el cierre de entrega se proyectó un video homenaje a glorias del deporte mendocino fallecidos y el broche de oro de una noche siempre especial para el deporte fue la entrega de la Cruz al Mérito Deportivo, con todos los ganadores en el escenario, para el Club Sportivo Independiente Rivadavia.
Los ganadores de los Premios Huarpe 2025
- Atletismo: Ignacio Erario
- Ajedrez: Martín Herrera
- Hockey sobre césped masculino: Luciano Coria
- Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti
- Ciclismo de pista y ruta: Julieta Benedetti
- Esgrima: Genaro Ivars
- Fútbol femenino local: Luciana Napolitano
- Handball femenino: Sofía Manzano
- Futsal masculino: Facundo Torres
- Futsal femenino: Agostina Morales
- Tenis: Gaspar Martaux
- Tenis de mesa: Francisco Sanchi
- Bochas: Héctor Correas
- Handball masculino: Alejo Mallea
- Básquetbol femenino: Camila Arra
- Golf: Andrés Benenati
- Natación: Benjamín Mello
- Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles
- Hockey en línea: Pilar Marengo
- Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Pablo Dellarole
- Pádel: Jeremías Rufino
- Vóleibol femenino: Zoe Gómez
- Karting: Francisco Figueroa
- Patinaje artístico: Camila Florencia Bertuggia
- Automovilismo: Juan Cruz Yacopini
- Básquetbol masculino: Andrés Berman
- Boxeo: Alfredo Soto
- Ciclismo BMX: Federico Villegas
- Fútbol Internacional y Primera A: Tomás Marchiori
- Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro
- Pelota a mano: Adrián Astorga
- Hockey sobre patines femenino: Yamila Nahim
- Kickboxing: Sahid Morán
- Pelota a paleta: Gabriel Blanco
- Pesas: Tobías Lucero
- Polo: Felipe Bernal
- Montañismo: Rodrigo Orellano y Juan Bustos
- Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra
- Motociclismo: Julián Sánchez
- Triatlón: María Emilia Vargas
- Remo: Martín Mansilla
- Rugby: Agustín Gómez
- Beach voley: Bautista Amieva y Maciel Bueno
- Tiro: Mariano Higgs
- Turf: Facundo Campos
- Vóleibol masculino: Agustín Loser
- Windsurf: Constanza Almenara
- Deporte adaptado: Candela Tamborindegui
- Judo: Zoe Miranda
- Gimnasia aérobica: Valentina Oros
- Gimnasia artística: Delfina Estoco
- Equitación: Lucas Mesa
- Natación Aguas Abiertas: Martina Contreras Giorgio
- Taekwondo: Mateo Di Leo
- Beach handball: Lucas Sossich
- Trail running: Camila Cioffi
- Fútbol femenino nacional e internacional: Catalina Roggerone
- Karate: Angelo Bicocca Cobarrubias
Huarpe Honorífico
- Gimnasia y Esgrima (fútbol)
- Independiente Rivadavia (fútbol)
- Gustavo Oriozabala (natación en aguas abiertas)