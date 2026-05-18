Gresca entre personas en situación de calle dejó un detenido por abuso y un herido en Ciudad

Un hombre, procedente de Tucumán, fue denunciado por una mujer, que le atribuyó haberla abusado sexualmente.

Poco después, llegó al lugar un grupo de gente que vive en la calle -al igual que los protagonistas principales- y todos se trenzaron en una golpiza.

El denunciado fue llevado a la Penitenciaría Provincial y el herido, que presentaba un corte en la cabeza, fue hospitalizado.