Un detenido denunciado por abuso sexual y un detenido fue el saldo de una gresca entre personas en situación de calle, ocurrida este lunes en Ciudad.
Violento
Gresca entre personas en situación de calle dejó un detenido por abuso y un herido en Ciudad
Ocurrió este lunes en la esquina de San Luis e Ituzaingó, en Ciudad, donde un hombre fue detenido tras ser acusado de abuso y otro salió herido
Según el reporte del periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil, sucedió en la esquina de San Luis e Ituzaingó, a media mañana.
Un hombre, procedente de Tucumán, fue denunciado por una mujer, que le atribuyó haberla abusado sexualmente.
Poco después, llegó al lugar un grupo de gente que vive en la calle -al igual que los protagonistas principales- y todos se trenzaron en una golpiza.
El denunciado fue llevado a la Penitenciaría Provincial y el herido, que presentaba un corte en la cabeza, fue hospitalizado.