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Gresca entre personas en situación de calle dejó un detenido por abuso y un herido en Ciudad

Ocurrió este lunes en la esquina de San Luis e Ituzaingó, en Ciudad, donde un hombre fue detenido tras ser acusado de abuso y otro salió herido

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La gresca entre personas de situación de calle se produjo este lunes en Ciudad. 

La gresca entre personas de situación de calle se produjo este lunes en Ciudad. 

Un detenido denunciado por abuso sexual y un detenido fue el saldo de una gresca entre personas en situación de calle, ocurrida este lunes en Ciudad.

Según el reporte del periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil, sucedió en la esquina de San Luis e Ituzaingó, a media mañana.

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Intervino la Policía de Mendoza tras la gresca entre personas de situación de calle en Ciudad.

Intervino la Policía de Mendoza tras la gresca entre personas de situación de calle en Ciudad.

Un hombre, procedente de Tucumán, fue denunciado por una mujer, que le atribuyó haberla abusado sexualmente.

Poco después, llegó al lugar un grupo de gente que vive en la calle -al igual que los protagonistas principales- y todos se trenzaron en una golpiza.

El denunciado fue llevado a la Penitenciaría Provincial y el herido, que presentaba un corte en la cabeza, fue hospitalizado.

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