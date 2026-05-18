El otro planteo de titulares de planes de ahorro 0Km ante la Suprema Corte de Mendoza

"Entre 2018 y 2024 los aumentos llegaron al 4.200% en Fiat Cronos, Toyota Etios, o los Volkwagen Trend o Polo, y hasta el 6000%, cuando la inflación por IPC del período fue 2.900%", señaló Emiliano Bustos Sarmiento, abogado especialista en consumo.

suprema corte de justicia La Suprema Corte de Mendoza deberá expedirse en una causa compleja, y decidir sobre un doble planteo: si hubo una "práctica abusiva" en los aumentos de los planes de ahorro, y además si las automotrices deberán devolverle dinero a los titulares

Qué dice el recurso ante la Suprema Corte

En tanto la Corte resuelva el pedido de suspender el fallo contra titulares de planes de ahorro, los apoderados aconsejan no acatar el plazo del último fallo. Esto es, el de pagar lo que las automotrices quieren cobrar antes del 15 de junio.

En tanto, el recurso cuestiona un argumento de las automotrices, basado en el artículo 1.121 del Código Civil. Según Bustos Sarmiento "le impide a los jueces que se expidan sobre la abusividad de las cláusulas de los contratos sobre el precio".

Se refiere a la cláusula de "valor móvil", que disparó el litigio y el amparo inicial allá por 2018. Por eso, para el abogado "se pide que la Corte resuelva si es abusiva en sí, o esconde una práctica abusiva, a la luz de la diferencia altísima entre la inflación real y lo que aumentaban los planes de ahorro".

De acuerdo a lo argumentado a partir del paradigmático caso "Aciar Edgardo c/ Volkswagen", es que hubo una "maña" de las marcas, por la cual el precio sugerido de fábrica de los vechículos se incrementó para obtener ganancias ilegítimas.

De aumentos abusivos a pagar casi otro auto 0km

Las principales marcas demandadas por las familas mendocinas que tienen planes de ahorro llegaron más lejos todavía. No solo lograron que la Cámara avalara su forma de actualizar las cuotas, sino también un ajuste millonario.

Cuando decimos millonario, es porque lo es: en algunos casos las automotrices reclaman a los ahorristas entre $6 millones y hasta $30 millones. Esto es, para dar una idea, casi el valor actual de mercado de un Fiat Cronos.

"El amparo inicial anuló la cláusula de valor móvil y ató el mecanismo de ajuste de cuotas al CVS (Coeficiente de Variación Salarial), que luego la jueza Martinelli reemplazó por el IPC (Índice de Precios al Consumidor)", precisó quien patrocina a algunos actores.

Pero ese fallo, además de modificar la metodología de cálculo de los aumentos, le restó un 14% de sobreprecios que las compañías no pudieron justificar, de acuerdo a los peritos intervinientes

Ahorristas vs automotrices: ¿Quién le debe a quién?

Pero el recurso extraordinario ante la Suprema Corte no se limita a insistir en el ajuste abusivo de cuotas y va un poco más allá. Al punto de plantear una especie de desacople a raíz de ese mismo aumento en exceso.

Esto remite al fallo de Martinelli, que incluso en 2020 le había pedido a los titulares ahorristas que informaran su CBU al considerar que al final del camino judicial las automotrices iban a tener que devolverles dinero.

Según Bustos Sarmiento "en 2019 se consideró un retroactivo a abril de 2018, o sea, debían reliquidar en función de ese pago en exceso, lo que convierte a los ahorristas en acreedores. Por eso les decimos que no paguen aún",

Por eso, y en definitiva, los ahorristas todavía tienen la esperanza de que, si la Suprema Corte resuelve a favor, las marcas terminen devolviéndoles buena parte del dinero que, a su criterio, les pagaron de más.