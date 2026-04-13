Mariela González, abogada de los clientes de planes de ahorro para el 0 kilómetro, dijo este lunes que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para que suspenda el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones que fijó un plazo de 70 días para liquidar las cuotas adeudadas a las automotrices y cuyo incumplimiento las habilita a secuestrar los vehículos prendados.
Planes de ahorro: 30.000 clientes pidieron a la Corte que suspenda el fallo que los obliga a pagar
Tras el fallo adverso, la abogada de los clientes de planes de ahorro dijo que las deudas van "desde los $15 millones hasta los $30 millones" por persona
En diálogo con Radio Nihuil, la representante legal de casi 30.000 clientes de planes de ahorro para el 0 kilómetro que están en conflicto judicial con 8 automotrices desde 2016, caificó de "grave" la sentencia judicial de la Cámara de Apelaciones que dejó sin efecto el fallo de primera instancia que, en favor de los ahorristas, obligó a recalcular el precio de las cuotas en base al IPC.
Dijo que, de acuerdo con el fallo de este lunes, cada uno de los clientes de planes de ahorro acumularía deudas que van desde los $15 millones hasta los $30 millones, "que son superiores al valor actual de cada uno de los rodados, en su mayoría de modelos 2016 y 2017".
Planes de ahorro: interviene la Suprema Corte de Justicia
Los clientes de planes de ahorro acudirán a la Suprema Corte de Justicia, explicó la abogada, "para que suspendan la orden de establecer un plan de pago a las automotrices" que fijó la Cámara de Apelaciones.
El conflicto entre los clientes de planes de ahorro y las automotrices es de larga data.
Pasó por la primera y la segunda instancias del fuero Civil y Comercial y ahora va a la Suprema Corte.
El pleito se desató cuando la trepidante inflación de la era macrista disparó el valor móvil de los 0 kilómetro y éste el precio de las cuotas de los tenedores de planes de ahorro y de vehículos prendados hasta que las deudas sean canceladas.