Planes de ahorro: 30.000 clientes pidieron a la Corte que suspenda el fallo que los obliga a pagar

Planes de ahorro: interviene la Suprema Corte de Justicia

Los clientes de planes de ahorro acudirán a la Suprema Corte de Justicia, explicó la abogada, "para que suspendan la orden de establecer un plan de pago a las automotrices" que fijó la Cámara de Apelaciones.

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El conflicto entre los clientes de planes de ahorro y las automotrices es de larga data.

Pasó por la primera y la segunda instancias del fuero Civil y Comercial y ahora va a la Suprema Corte.

El pleito se desató cuando la trepidante inflación de la era macrista disparó el valor móvil de los 0 kilómetro y éste el precio de las cuotas de los tenedores de planes de ahorro y de vehículos prendados hasta que las deudas sean canceladas.