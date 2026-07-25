Andrés García Campoy y Julieta González, dos muertes violentas que esperan resolución judicial

Andrés García Campoy: la tragedia bajo investigación

El estudiante García Campoy fue hallado muerto en junio de 2014 de un disparo en la cabeza, en cercanías de la destilería de Luján. Poco antes había sido demorado por un retén.

El caso cobró nuevo impulso a fines de 2025 cuando peritos de la Policía Federal detectaron que el celular de Andrés García Campoy había sido manipulado después de la muerte y cuando el aparato estaba en poder de la Justicia Federal, que lo había derivado a una división informática especializada de la Policía de Mendoza.

¿Fue para desviar la investigación? Para la familia, sí.

El estado fijo de Whatsapp del celular de Andrés García Campoy fue modificado tres semanas después de su muerte cuando el aparato estaba bajo responsabilidad de la justicia federal.

La nueva pesquisa está a cargo del juez federal Pablo Quirós, que en los últimos meses escuchó los testimonios de los informáticos y de la madre del muchacho.

Están en proceso otros peritajes, como los de tipo balístico, practicados sobre la vieja carabina 22 que el muchacho portaba aquella tarde trágica con intenciones de venderla -había pertenecido a un abuelo suyo- y que fue hallada, cerca del cadáver, en el interior del Peugeot que conducía cuando fue demorado.

Julieta González: ¿femicidio u homicidio?

Julieta González fue víctima de un crimen y el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adonde Andrés Di Césare, condenado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a prisión perpetua por el delito de femicidio, acudió para revertir la sentencia.

El fallo del máximo tribunal de justicia del país, completado para la ocasión por 3 conjueces -entre ellos el camarista federal mendocino Gustavo Castiñeira de Dios- resolverá definitivamente una controversia que se produjo en Mendoza.

Es que la decisión de condenar a Di Césare por el delito de femicidio tuvo un antecedente más leve y polémico: la condena a 18 años de cárcel por el delito de homicidio simple.

Julieta González tenía 20 años cuando fue asesinada en 2016.

La controversia se produjo porque, según el primer tribunal de sentencia, entre la víctima y Di Césare no había existido una relación previa al crimen, por lo cual condenó al hombre por homicidio simple.

Por el contrario, para la Corte mendocina, Julieta González y Andrés Di Césare no eran dos desconocidos entre sí: tenían una relación amorosa, se escribían mensajes y hablaban por teléfono y, poco antes del crimen, él la pasó a buscar por la casa rumbo a lo que fue la escena de la tragedia, descubierta tras varios días de búsqueda de la mujer.

De hecho, que Julieta González hubiera advertido a Di Césare de la posibilidad de estar cursando un embarazo suyo, cimentó la teoría de los supremos de que mantenían una relación previa al asesinato.

En Mendoza, Andrés Di Césare fue condenado por femicidio tras la anulación de una condena por homicidio simple. La Corte nacional define qué postura definitiva tomará finalmente.

Diversas organizaciones civiles de Mendoza y el resto del país están atentas al desenlace del caso de Julieta González en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Temen que la sentencia del máximo tribunal de justicia del país deje sin efecto la calificación legal de femicidio, lo que -explican- sentaría un grave precedente para futuros casos que lleguen a Buenos Aires en revisión.